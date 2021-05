Capital Los ‘Mercadillos Seguros’ ya funcionan al 100% viernes 14 de mayo de 2021 , 17:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal del Área de Promoción, Carlos Sánchez, entrega la cartelería informativa en su visita de hoy al Mercadillo de Los Ángeles



Los siete mercadillos de Almería funcionan al 100% con todos sus puestos instalados, una vez que Salud ha rebajado a nivel 2 de alerta sanitaria las medidas anti Covid que se aplican al Distrito Sanitario Almería. Por este motivo, el Área de Promoción de la Ciudad ha puesto en marcha una campaña informativa denominada ‘Mercadillos Seguros’, con un doble objetivo. Por un lado, generar confianza entre la población para que conozcan que son espacios comerciales al aire libre con garantías para visitar y comprar, y por otro, con carteles informativos sobre el protocolo de seguridad que tanto los comerciantes como los clientes deben cumplir.



Por este motivo, el concejal de Promoción, Carlos Sánchez, se ha desplazado esta mañana hasta el Mercadillo de Los Ángeles, para entregar personalmente a cada comerciante de la venta ambulante el material informativo. Carlos Sánchez explica que “los mercadillos, como el comercio en general, ha sufrido las consecuencias económicas de la pandemia del Covid, con limitaciones que les han impedido desarrollar su trabajo con normalidad. Saben perfectamente que tienen el apoyo del Ayuntamiento, y en esta línea hemos querido lanzar esta campaña para promocionar los mercadillos y para animar a los almerienses a comprar en los mercadillos”.



El cartel que han colocado bien visible en cada puesto recuerda las cuatro normas básicas para estos tiempos de pandemia donde la ciudad ha mejorado los datos hasta el nivel 2. Por un lado, el uso del gel antibacterial. En segundo lugar, es obligatorio el uso de la mascarilla. Tercero, mantener la distancia de 2 metros entre las personas a la hora de hacer las compras. Y cuarto, preguntar al vendedor si se tienen dudas sobre el protocolo de seguridad a seguir.



Hay que recordar que tras el confinamiento del año 2020, el Ayuntamiento de Almería fue el primer Ayuntamiento de la provincia que volvió a celebrar los mercadillos de manera progresiva, y siempre en colaboración con las diferentes asociaciones de comercio ambulante en Almería.



Carlos Sánchez ha querido agradecer a los vendedores “la comprensión que han mantenido en todos estos meses de pandemia. Fueron los primeros en entender la situación porque no querían poner en riesgo su salud ni la de los clientes, y se han adaptado en los aforos y limitaciones de cada momento”.



Almería cuenta con siete mercadillos. Plaza Pavía, que abre a diario menos el domingo; Mercado Bola Azul, los lunes; Mercado junto al Estadio de los Juegos Mediterráneos, el martes; Mercado de Los Ángeles, los viernes; Mercado junto al Auditorio, los sábados; Mercado Cabo de Gata, sábados; y Mercado El Alquián, domingos. Los siete mercadillos tienen abiertos todos los puestos.

