Almería La Guardia Civil celebra el 177º Aniversario de su Fundación en Almería viernes 14 de mayo de 2021 , 16:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El acto Institucional ha tenido lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de Almería





A las 12’30 horas del día de hoy la Guardia Civil de la comandancia de Almería ha conmemorado el 177º Aniversario de su Fundación, en un sencillo acto que ha tenido lugar en el patio de la Comandancia de Almería con las medidas de prevención por la situación actual de crisis sanitaria.



Con esta conmemoración, la Guardia Civil ha reconocido la labor de los Guardias Civiles que en fechas recientes han pasado a la situación de Retirado, en agradecimiento a sus años de servicio a la sociedad, con la entrega de las tarjetas de retirado a una pequeña representación de los mismos.



Con este acto se ha querido reconocer la labor de los Guardias Civiles, ya retirados, que han finalizado recientemente su vida laboral tras años de entrega y de servicio a la sociedad, que en la mayoría de los casos superan los 40 años de servicio.



A los actos han asistido el Subdelegado del Gobierno, D. Manuel de la Fuente Arias, el Alcalde de Almería D. Ramón Fernández Pacheco, la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía Maribel Sánchez Torregrosa, el Vicepresidente 1º de la Diputación de Almería D. Ángel Escobar Céspedes, el Coronel Jefe del 3er Tercio de La Legión D. Pablo Gómez Lera, y el Comisario Principal Jefe Provincial del Cuerpo de Policía Nacional D. Rafael Madrona Alarcón.



En un breve y emotivo acto se ha rendido homenaje a los Guardias Civiles que entregaron su vida por España con mención especial a los Guardias Civiles fallecidos a consecuencia de la enfermedad que ha originado la actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19.



El Acto de la 177º Fundación de la Guardia Civil en Almería ha concluido tras entonar el Himno de la Guardia Civil. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.