Los ministerios de Transportes y de Transición Ecológica están a cero en sus principales proyectos

jueves 03 de junio de 2021 , 07:31h

Ni tan siquiera tiene gasto comprometido en el primer trimestre del año







Los dos ministerios que tienen previstas mayores en inversiones en la provincia de Almería están a cero en su compromiso de gasto en el primer trimestre de 2021, según los datos oficiales consultados por Noticias de Almería.



Estos ministerios son el de Transporte, Movilidad y Agenda urbana que dirige José Luis Ábalos, y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico de Teresa Ribera, el primero con 10.500.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado, y el segundo con 400.000 euros.



A fecha 31 de marzo, Ábalos ha comprometido casi la mitad de su presupuesto, alcanzando los 5.638.479 euros, si bien solo figura como obligación reconocida –es decir, lo que hay que pagar por estar hecho- 602.043 euros, un montante que corresponde casi en su totalidad a mejoras generales en la red de carreteras.



Ahora bien de los 10,5 millones de este Ministerio, 10.100.000 euros eran para el proyecto denominado “Prolongación de la carretera A92 a la ciudad de Almería (A7 Enlace Viator)”, pues a esta fecha no hay ni compromiso de gasto, ni obligación reconocida, y eso a pesar de que está aprobado hace medio año, y de que esa cuantía solo cubre menos de la tercera parte del total de la obra, que asciende a 37,4 millones.



Ribera cuenta con 400.000 euros, y si bien su compromiso de gasto es de un millón más, en concreto 1.445.490 euros, lo cierto es del crédito inicial, la mitad era para el control de la regresión de la costa de Almería, y sobre eso ni hay compromiso de gasto ni tampoco pago alguno; y lo mismo pasa con la protección y recuperación de los sistemas litorales, que con 100.000 euros previstos, no tiene ni compromiso ni pagos realizados.



Se da la circunstancia de que este Ministerio tenía previstos 100.000 euros en el epígrafe “Dotaciones para el acceso y uso público de la Costa de Almería”, pero su compromiso ahora asciende a 1.168.657 euros, aunque las obligaciones reconocidas ascienden a cero euros. Del mismo modo hay otras cuatro inversiones con crédito cero, y aunque suman un 276.000 euros en compromiso de gasto, solo se cuenta como obligaciones reconocidas 1.662 euros.



Con una cuantía menor aparece también el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, quien con un presupuesto inicial de 50.000 euros, lo iba a destinar todo a obras, y a ese fin no hay ido aún ni un euro.