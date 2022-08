Capital Los niños de la Escuela de Verano de los Centros de la Mujer animan a reciclar el vidrio miércoles 03 de agosto de 2022 , 16:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las concejalas de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, y Familia, Paola Laynez, felicitan esta iniciativa para concienciar a los más pequeños sobre el reciclaje de envases Enseñar a los niños a reciclar los distintos materiales, de forma particular el vidrio, ha sido el objeto de la visita que han realizado las concejalas de Sostenibilidad Ambiental y Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Margarita Cobos y Paola Laynez, respectivamente, a las instalaciones del Centro de la Mujer de Cortijo Grande, acercando esta temática a los niños que allí participan de la Escuela de Verano. Una acción “complementaria” al desarrollo de las muchas actividades que celebra la Escuela a lo largo del verano y en la que, particularmente, se ha animado a los más pequeños a saber de la importancia que en la conservación del medioambiente tiene el reciclaje de los residuos. La respuesta no ha podido ser más favorable, encontrando las concejalas en su visita al aula “una gran concienciación y responsabilidad en los niños a la hora de reducir, reciclar y reutilizar”, ha explicado la concejala de Sostenibilidad Ambiental Margarita Cobos. La edil popular ha insistido en que “Almería sabe de reciclaje y nuestros niños son cada vez más sabios a la hora de ordenar nuestra basura”. En este sentido, ha agradecido la oportunidad que brinda la Escuela de Verano, en estas fechas, de seguir avanzando en la concienciación y aprendizaje de la importancia que tiene el reciclaje. “Vamos a insistir, y los niños son grandes conocedores de esta cuestión, en que gran parte del residuo que se lleva a los contenedores se recicla, en el caso del vidrio el cien por cien”. Los niños también han querido mostrar el resultado del trabajo que han realizado estos días precisamente respecto del reciclaje del vidrio: unos dibujos con los que han participado en el concurso ‘Almería en verano recicla vidrio’, como parte de la iniciativa con la que el Ayuntamiento de Almería pretende optar este año a la consecución de una nueva Bandera Verde, otorgada por Ecovidrio, siendo así uno de los municipios que mayor volumen de vidrio consiga reciclar en los meses de verano Por su parte la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha subrayado el carácter “transversal” que la Escuela de Verano de los Centros de la Mujer tiene en el desarrollo de actividades, en este caso, acercando a los más pequeños las bondades del reciclaje de residuos. “Actividades como ésta, que mezcla el aprendizaje con la diversión, ponen en valor el contenido de esta Escuela, hoy conociendo de primera mano una interesante campaña que sitúa a los niños como protagonistas principales también de este tipo de iniciativas”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

