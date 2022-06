Capital Los niños del barrio de Torrecárdenas ‘pintan’ por la igualdad en un taller organizado por el Ayuntamiento sábado 11 de junio de 2022 , 18:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, participa en esta actividad que también ha llegado al centro y a Pescadería y se enmarca en las acciones contra la violencia de género Los niños y niñas del barrio de Torrecárdenas de la ciudad han participado este sábado en la actividad ‘Murales por la igualdad. Pintamos por la igualdad’. Una iniciativa del Ayuntamiento de Almería, enmarcada en las acciones realizadas con los fondos reservados a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género 2021-2022. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha comprobado el “éxito de participación” de este tercer taller, ya que este mismo se ha desarrollado en el centro de la ciudad, en concreto en el Mirador de la Rambla, y en el barrio de Pescadería con anterioridad. “El objetivo es seguir trabajando la igualdad en las edades más tempranas, sensibilizando sobre la importancia de una igualdad real, ya que solo así conseguiremos la sociedad que todos queremos”, ha apuntado Laynez, que ha destacado además lo positivo de hacerlo “de una manera divertida, a través del arte y la pintura”. En este sentido, ha asegurado que “desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando este tipo de actividades, que son muy demandadas y con las que estamos muy satisfechos de los resultados conseguidos”. Los talleres ‘Pintamos por la igualad’ han llegado a unos 120 niños y niñas de entre 6 y 12 años, y adolescentes, de entre 12 y 17 años, de Almería, ya que cada uno tenía un aforo máximo de 40 personas. En Torrecárdenas han pintado diferentes cuadros en lo que se puede ver a una niña que de primeras está escondida en una caja, por miedo, pero que consigue salir de ella con impulso, fuerza y energía e incluso llega a volar. 016 El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres, a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico al servicio 016 online: [email protected] Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

