Almería Veterinarios avisan de la importancia de leer el etiquetado del pienso sábado 11 de junio de 2022 , 18:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Alejandra Cernuda García (AriKat), Veterinaria y Máster en Seguridad Alimentaria ha impartido la ponencia ‘Qué pienso elegir. Taller teórico-práctico para descifrar el etiquetado’ en las instalaciones del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería sigue con su firme compromiso con la formación de sus colegiados y ha organizado la jornada de Formación presencial y online, a través de la plataforma Zoom, ‘Qué pienso elegir. Taller teórico-práctico para descifrar el etiquetado’ que ha impartido Alejandra Cernuda García (conocida popularmente en redes sociales como AriKat), Veterinaria y Máster en Seguridad alimentaria y actualmente trabajando en una empresa de importación y distribución de piensos, toda una referencia en su campo a nivel nacional. Su conocimiento acerca de la composición de los piensos y la relación calidad precio, que es muy importante, ha sido muy útil para ayudar a todos los veterinarios a la hora de asesorar cuál es el pienso más óptimo para una correcta alimentación: “Dentro de la medicina veterinaria la nutrición es una pieza fundamental, súper importante y a veces se nos olvida, todos nuestros animales, nuestros pacientes, comen todos los días. Ya no solo dietas especiales porque estén enfermos, sino su dieta normal, ya que el pienso y las latas se ha convertido en su alimento normal”, ha señalado Yasmina Domínguez, presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, quien también ha querido destacar que “Cada vez nos especializamos más, en oncología, en dermatología, en cirugía y nos olvidamos de la parte de nutrición, Alejandra es una experta que nos ha ayudado a poder enseñar a los dueños de nuestros pacientes qué pienso es mejor”, ha asegurado. Una treintena de colegiados, entre Almería, el resto de Andalucía y Murcia han recibido esta formación de la mano de una ponente de primer nivel que se ha mostrado muy cercana y claramente reivindicativa en la puesta en valor y la relevancia que tiene la profesión veterinaria en la alimentación de los animales: “El desconocimiento general de la gente hace que nosotros, los veterinarios, tengamos que dar un paso al frente para solventar esta situación y dar una información correcta sobre los piensos en relación calidad precio”, ha asegurado Alejandra Cernuda (AriKat). Asimismo, con respecto al enfoque de ‘Una sola salud’ Alejandra Cernuda ha querido poner sobre el papel la relevancia de esta óptica en relación directa con la calidad del pienso: “La importancia de conocer el etiquetado para saber los ingredientes que componen el pienso es fundamental”, ha apuntado. “El objetivo de este taller ha sido que una vez que los asistentes salgan de aquí sepan leer una etiqueta de pienso, pero no solo identificar los ingredientes, sino entender lo que significan esos ingredientes para elegir el mejor pienso posible para cada situación, es decir qué pienso es mejor para cada perro en concreto y para cada situación”, ha explicado Alejandra Cernuda, que también ha querido destacar la “importancia de la seguridad alimentaria en el tema urinario para, a través del etiquetado, poder elegir el más óptimo para evitar enfermedades o problemas urinarios”. Claves de la jornada El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería pretende con este taller que el colegiado sea capaz de leer las etiquetas de piensos de forma que, en el día a día, sea capaz de elegir el pienso que le parezca más adecuado en base a lo aprendido en el taller. La jornada ha sido gratuita y se ha emitido también de forma Online a través de la plataforma Zoom y ha tenido una duración de tres horas aproximadamente. Entre los temas principales que ha tratado Alejandra Cernuda destacan los siguientes: Cómo se regulan los etiquetados, ingredientes Animales, ingredientes del grupo Carbohidratos, ingredientes del grupo de Fibra, Cenizas, Conservantes, lecturas del etiquetado y el taller práctico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.