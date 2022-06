Deportes Ampliar El Berja CF tratará de cerrar con victoria su temporada en casa sábado 11 de junio de 2022 , 18:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Interesante derbi provincial frente al Cantoria con la lucha por una plaza para la Copa Federación en juego El Berja CF despedirá este domingo a partir de las 12 horas la temporada 21/22 en División de Honor Andaluza en casa con un interesantísimo derbi provincial frente al Cantoria. Ambos equipos continúan luchando a falta de dos jornadas para el final de la competición por esa plaza que de acceso a jugar Copa Federación, para lo cual el Berja tiene que mantener mínimo la séptima plaza que ha alcanzado, si bien está empatado a puntos con un Cantoria que como reconoció el técnico aurinegro en la previa “ha hecho una segunda vuelta espectacular, prácticamente de matrícula de honor. Ha encadenado una serie de victorias que le han catapultado a la parte alta de la clasificación”. Por su parte, el equipo virgitano también llega a este final de liga en una clara línea ascendente con tres victorias consecutivas y dejando su portería a cero frente a rivales de la talla de Maracena, Begíjar o Poli Almería. “Hemos entrenado muy duro y muy bien durante la semana, con ese optimismo de seguir con esa buena racha y las sensaciones son muy buenas. El equipo está convencido de poder hacer seis puntos de seis posibles y para el Berja sería algo soñado”, señalaba Rober Gutiérrez en la previa del partido. En este sentido, el técnico del Berja CF apuntaba que terminar en la horquilla entre el séptimo y el quinto “sería una plaza espectacular”, al tiempo que ponía el acento en lo importante que sería despedir la temporada en casa con una victoria que brindarle a la afición “y buen juego, que es lo que nos caracteriza. Más allá de vaivenes que hemos tenido en cuanto a resultado, el equipo siempre se ha mantenido solido y fiel a su idea de juego, y todos los que han visto al equipo y los entrenadores a los que nos hemos enfrentado han mostrado ese respeto y esa admiración hacia el Berja por su manera de jugar”. Para este encuentro, el técnico virgitano tan solo cuenta con la baja de Flavio que está en el último tramo de su recuperación. Además y como viene siendo habitual en las últimas convocatorias, Rober Gutiérrez no descarta la inclusión de algún Juvenil en la convocatoria e incluso en el once titular. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

