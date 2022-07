Almería Ampliar Los nombres de almerienses recién nacidos no son distintos al resto de andaluces viernes 08 de julio de 2022 , 15:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El nombre de los progenitores sigue estando presente en la elección del nombre del nacido, siendo de forma más destacada en el caso de los niños



María y Manuel fueron de nuevo los nombres más utilizados por las madres y los padres residentes en Andalucía en el año 2021. María con 971 niñas (un 3,1% del total) repite esa primera posición que ocupa desde 2009 mientras que Manuel con 1.175 niños (un 3,5% del total) lidera la clasificación de los niños por sexto año consecutivo. Como curiosidad, en el total nacional la pareja de nombres más usada fue Lucía y Martín. María fue el cuarto nombre más utilizado en España para las niñas y Manuel el sexto para los niños. Atendiendo a los nombres de niñas recién nacidas, los cuatro más frecuentes volvieron a ser María, Lucía, Martina y Carmen (suponen el 9,8% del total de niñas). María y Lucía repiten la posición del año anterior y Martina y Carmen la intercambian. Respecto a los nombres de niños, los primeros cuatro puestos fueron ocupados por Manuel, Hugo, Martín y Alejandro (10,6% del total de niños). Al igual que en las niñas, los dos primeros repiten la posición del año anterior y Martín y Alejandro se intercambian el tercer y cuarto puesto. Nombres de niña más frecuentes en Andalucía. Evolución 2000-2021

Nombres de niño más frecuentes en Andalucía. Evolución 2000-2021

Teniendo en cuenta los 100 nombres de niña más frecuentes en Andalucía en 2021, Roma fue el que más posiciones incrementó, pasando de la 175 a la 99. Entre los niños, el nombre que más aumentó posiciones fue Isaac, que subió del puesto 108 al 74. En sentido contrario, el nombre con mayor descenso en posiciones entre las niñas fue Macarena que pasó de la 76 a la 90. En el caso de los niños, Erik pasó de la 59 a la 82. Por provincia Desagregando los nacimientos por provincias, María fue el nombre de niña más frecuente en todas las provincias andaluzas, excepto en Sevilla que fue Lucía. Respecto a los niños, Manuel fue el más frecuente entre los niños de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla; y Hugo en las restantes aunque en Almería comparte la primera posición con Alejandro. Nombres de niña más frecuentes por provincia. Año 2021

Nombres de niño más frecuentes por provincia. Año 2021

Según el nombre de las/los madres/padres Atendiendo al nombre de las madres y los padres, el 10% de los recién nacidos heredaron el nombre de alguno de sus progenitores. En este sentido, se observa como el 5,1% de las niñas nacidas en 2021 heredaron el nombre de su madre, porcentaje que en el caso de los niños se elevó hasta alcanzar el 14,6%. Evolución de la herencia del nombre de alguno de los progenitores según sexo

Jaén y Córdoba son las provincias donde ocurre esta circunstancia con mayor frecuencia, registrándose valores por encima de la media andaluza (el 17,6% de los niños y el 6,5% de las niñas). En el extremo contrario se sitúa Málaga, provincia en la que el 10,5% de los niños y el 3,5% de las niñas heredan el nombre de sus progenitores. Entre los 100 nombres más frecuentes de niñas, destaca que el 46,1% de la niñas llamadas Cristina tienen el mismo nombre que sus madres. En el caso de los niños es Miguel Angel el nombre que más hereda el del padre, con el 66% de los recién nacidos con este nombre. Ampliando al conjunto total de nombres, siempre que su frecuencia sea superior a 5, destaca que en el 68,8% de las niñas llamadas Virginia y en el 85,7% de los niños llamados Carmelo, su madre y padre respectivamente se llamaban exactamente igual. Por municipio Respecto a la consulta del nombre más frecuente entre los nacimientos de cada municipio de Andalucía, siempre que su frecuencia sea superior a 5, los porcentajes más altos se presentaron en Montoro (Córdoba), donde Daniela fue el nombre de niña más frecuente (un 14,7% de los nacimientos de ese municipio), y Olivares (Sevilla) donde Manuel fue el nombre de niño más frecuente en relación al total de niños nacidos en dicho municipio (un 17,6%). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.