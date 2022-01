Capital Cerca de 150 niños y niñas participan en la jornada ‘Dibuja tu ciudad’ lunes 31 de enero de 2022 , 20:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Celebrada en la mañana del domingo en la Plaza Vieja Casi 150 niños y niñas de la capital almeriense han particpado en la jornada ‘Dibuja tu ciudad’, organizada el domingo en la Plaza Vieja por el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería dentro del proyecto de Participación de la Infancia y la Adolescencia de Almería La jornada, celebrada de 10.00 a 12.30 horas, se planteó con distintos talleres, desde manualidades, pintacaras, taller de técnicas de dibujo hasta pintar un mural enorme con temática almeriense entre todos o un proyecto de radio donde eran entrevistados los propios niños y como colofón un concurso de dibujo con la temática de valorar el patrimonio de nuestra ciudad. Fue una mañana cargada de ilusión, arte y sobre todo, un espacio familiar, comentaba la concejala Paola Laynez que, junto al coordinador del proyecto, Alejandro Galindo, agradeció a las familias su participación en estas actividades. “Ha sido una jornada estupenda, donde se apreciaba la ilusión de los niños yendo de taller en taller y disfrutando con cada rincón de la plaza”, señala la edil. “La calidad de los trabajos entregados ha sido fantástica, muy difícil de valorar y sobre todo ver la gran variedad y la visión que tienen de la ciudad ha sido una experiencia gratificante”, apostillaba el coordinador de la jornada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

