Los salarios en Almería crecen más que la media española

Aumento significativo de salarios en Almería: datos oficiales del INE y el IECA en 2023 Los salarios en Almería han experimentado un aumento significativo en el último año, según los datos oficiales publicados por el INE y el IECA. El incremento salarial pactado en nuestra provincia ha sido en el primer trimestre de 2023 superior en 3 puntos al andaluz y al español, en concreto del 4,99% en Almería, el 3,04% en Andalucía, y el 3,14 en España, y la cariación interanual ha sido de 3,24%, 0,40%, y 0,74% respectivamente. El salario bruto medio anual en la provincia fue de 15.214 euros en 2021 (último dato que recoge la estadística mencionada), con una variación interanual del 2,2%, dos puntos porcentuales más que la de Andalucía (2,1%) y España (1,4%). El salario equivalente anual a tiempo completo también fue superior en Almería (21.075 euros) que en el conjunto de la comunidad autónoma (22.977 euros) y el país (26.283 euros). Esto significa que la jornada habitual en Almería es del 72%, en tanto que en Andalucía es del 71%. INCREMENTO DE PRECIOS Este incremento salarial se produce en un contexto de subida de los precios, que afecta al poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Almería se situó en 111,8 en abril de 2023, con una variación interanual del 4,4%, ligeramente inferior a la de Andalucía (4,6%) y superior a la de España (4,1%). Los grupos que más influyeron en el aumento de la inflación fueron el vestido y el calzado, la vivienda, el agua, la electricidad y otros combustibles, y el transporte. A pesar del crecimiento de los salarios, Almería sigue siendo una de las provincias con menores ingresos laborales de España. Además, existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, ya que ellos cobraron de media 15.910 euros y ellas 14.364 euros en 2021. En el aspecto de la brecha salarial, hay que indicar que los hombres cobran alrededor del 74.7%, del salario anual, es decir, que su contrato no es a jornada completa, que está un 25% por debajo de la misma. Por otro lado, el salario bruto anual promedio para mujeres en Almería en 2021 fue de 14,364 euros, mientras que el salario anual equivalente a tiempo completo para mujeres fue de 20,786 euros. Esto significa que el porcentaje de trabajo a tiempo completo para mujeres sería aproximadamente del 69.1%. Estos datos reflejan las desigualdades y la precariedad que persisten en el mercado de trabajo almeriense.

