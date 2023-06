Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar ¿Las tarjetas Mastercard son las mejores para los viajeros extranjeros en España? Escucha la noticia A pocas semanas de que acabe el verano en España, los viajeros continúan llegando de todas partes del mundo para disfrutar de lo que queda de la temporada mientras hacen un último recorrido por el país. España es uno de los principales destinos turísticos para millones de viajeros. Aun así, lo más probable es que existan algunas inquietudes antes de iniciar tu viaje hacia la península ibérica. Una de las principales inquietudes de los viajeros es saber todo lo relacionado con los métodos de pago que se admiten. Actualmente, existen distintos métodos admitidos, pero las tarjetas de crédito se mantienen como uno de los métodos más usados al momento de pagar insumos, bienes y servicios. Los mejores casinos Mastercard con fantásticos juegos de España Por lo general, los viajeros suelen llevar poco dinero en efectivo al momento de realizar un viaje a España debido a que la tarjeta de crédito Mastercard será utilizada en la mayoría de las transacciones. Al tener una tarjeta Mastercard, los viajeros también podrán disfrutar de un buen momento de ocio al ingresar en casinos Mastercard con fantásticos juegos mientras recorren distintos sitios turísticos. ¿Qué nos ofrece una tarjeta Mastercard? Mastercard es una empresa multinacional que permite a los usuarios realizar transacciones en comercios que se encuentran dentro del territorio español y el resto del mundo en cualquier momento del día. Si planeas viajar a España y tienes una tarjeta de crédito Mastercard, esta será tu mejor aliada. Además, podrás hacer pagos en cualquier comercio autorizado y a diferentes cuentas, mientras toda tu información personal se encuentra resguardada. ¿Qué tipo de tarjetas Mastercard existen? Las tarjetas Mastercard cuentan con distintas categorías, las cuales ofrecen diferentes beneficios con el fin de cubrir las necesidades de cada usuario. Por lo general, los beneficios pueden ser promociones exclusivas para el consumidor y para brindarle una mejor atención al mismo. Las tarjetas Mastercard que están disponibles son: Standard: la tarjeta estándar es la ideal para todos aquellos consumidores que comienzan a formar un historial crediticio, a su vez, les permite realizar diversas transacciones de manera simple y de forma segura. Esta gama de tarjetas son, por lo general, tarjetas de crédito básicas que suelen ofrecer las instituciones bancarias. Además, cuentan con un límite de crédito bajo, permitiendo que los nuevos usuarios prueben los beneficios de dicha tarjeta. También ofrecen diferentes beneficios, como la acumulación de puntos que se pueden canjear por distintos artículos. Gold: al adquirir una tarjeta gold, los usuarios pueden recibir más recompensas a la hora de hacer una transacción, como tener un límite de crédito más amplio. Pexels Otros beneficios suelen ser promociones, las cuales están establecidas por la propia entidad bancaria y dan la posibilidad de obtener artículos con una garantía extendida por un año adicional. Dicha garantía cuenta con una cobertura que puede ser desde $200 hasta los $400. Platinum: por lo general, las personas que viajan de manera frecuente suelen tener este tipo de tarjeta, ya que ofrece más beneficios y algunos servicios útiles que pueden usarse antes y después del viaje, como un sala exclusiva en el aeropuerto, reservación y compra de boletos, acceso a internet y refrigerios.

Comisiones: otro aspecto que puede llegar a inquietar a los viajeros. Es importante consultar con la entidad bancaria si esta aplica comisiones por hacer retiros en efectivo en cajeros en el extranjero. También, hay que tomar en cuenta si el cajero en el extranjero puede llegar a aplicar una comisión por usarlo. Algunas entidades bancarias no suelen cobrar comisión, pero es importante verificar cuáles entidades en el extranjero aplican estas comisiones. Las tarjetas de crédito Mastercard son admitidas en un sinfín de establecimientos, ten por seguro que no tendrás ningún inconveniente al momento de hacer una transacción. Antes de viajar, infórmate, ten en cuenta estos consejos y disfruta el viaje.