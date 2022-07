Opinión Los secretos de Almería Carlos Sánchez Más artículos de este autor Por lunes 04 de julio de 2022 , 08:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una de las mejores maneras de disfrutar Almería es a través del programa municipal de visitas guiadas en la descubrirás todos sus secretos. Pasear por las calles de la ciudad es pasear por su historia. Fue Portus Magnus romano y del califato de Córdoba. Después la época cristiana, el resurgir burgués o las construcciones típicas de la postguerra de la mano del arquitecto municipal Guillermo Langle… presentan a Almería como una ciudad cargada de vestigios entremezclados en su trama urbana. Para mostrar todo ello y mucho más hemos programado este verano casi 45 rutas guiadas, cinco de ellas teatralizadas en las que se representarán los momentos más emblemáticos de nuestra historia. Con estas visitas, mostramos nuestro patrimonio histórico, los elementos más singulares y las rutas más demandadas por el Centro Histórico. La programación arrancó el pasado fin de semana del 2 y 3 de julio y concluirá el fin de semana del 24 y 25 de septiembre. Además, dentro de la amplia oferta complementaria de estos tres meses estivales destaca la ampliación de los horarios de los espacios museísticos de la ciudad y de servicios como el tren turístico, del cual se podrá disfrutar los siete días de la semana a distintas horas. Junto a estas, hay distintas opciones, como rutas en kayaks, en vehículos, scape rooms, golf e incluso la relajación en diferentes baños árabes como ‘Almeraya’ o ‘Baños Aire’, que se suman a la programación trimestral de la ciudad. Del mismo modo, este mes celebraremos una nueva edición del ‘Rastro de Antigüedades y Artesanía’, aunque ahora se realizará por la tarde-noche para combatir las altas temperaturas. Habrá actuaciones musicales y se adornará de forma especial el Parque Nicolás Salmerón para esta cita tan demandada por los ciudadanos, almerienses y no almerienses. En agosto no se realizará este rastrillo solidario, ya que coindice con la celebración de nuestra Feria en honor a la Virgen del Mar. Las entradas para participar en las visitas o en alguna de las actividades de la oferta complementaria pueden adquirirse en la Oficina de Turismo del Paseo, que también amplía su horario este verano. De todo ello y mucho más puedes informarte en www.almeriaturismo.org. Disfruta de un verano pleno en la tierra donde la vida te sonríe. Carlos Sánchez Concejal del Ayuntamiento de Almería (PP) 86 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)