Deportes Aznar regresa al Rallye Valle del Almanzora y suma su segunda victoria consecutiva domingo 03 de julio de 2022 , 08:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los cordobeses Juan Jesús Coca y Luisa Benítez vencen en la copa de promoción de la FAA



El equipo formado por José Antonio Aznar e Iván Urea se proclamó este fin de semana vencedor de la octava edición del Rallye Valle del Almanzora-Sierra de Filabres, tercera prueba puntuable del andaluz de rallyes de asfalto y nueva cita del campeonato provincial de automovilismo `Trofeo Diputación de Almería 2022´. La dupla del Automovil Club Almería suma así su segunda victoria de la temporada de manera consecutiva y se convierte de este modo en líder provisional del campeonato andaluz. Aznar, ocho veces campeón andaluz, fue el más rápido en el cómputo de los once tramos cronometrados de la prueba que discurrió viernes y sábado por los municipios de Olula del Río, Albanchez, Zurgena, Macael, Alcudia de Monteagud, Líjar y Chercos. Con Porsche 997 GT3 el almeriense sumó un mejor tiempo global de 1 hora y 12 minutos y se anota un nuevo triunfo a su palmarés que le coloca con grandes opciones a revalidar el título cuando se cumple el ecuador de la temporada. El segundo escalón del podio fue para el onubense Carlos Rodríguez quien junto a la alcalaína Esther Gutiérrez sumó 2 minutos y 49 segundos más con Renault Clío; ocupando de este modo y en el último tramo la plaza del también almeriense Mario Morillo que fue segundo durante toda la prueba- logró además el scratch del único tramo del viernes- y que tras una avería en su Citroën AX tuvo que abandonar justo en la última pasada del rallye. La tercera posición de la general fue para Cristian Parrilla con el copilotaje de Juan Francisco Ceba, igualmente con Clío, a 6:31.7 del ganador. Parrilla se llevó además el trofeo al mejor junior de la cita automovilística, que reunió a numeroso público en las cunetas almeriense a lo largo de todo el fin de semana. El galardón al mejor copiloto junior recayó en el murciano Francisco Alcaraz, mientras que la mejor fémina de la prueba fue Esther Gutiérrez, joven deportista jiennense que alterna competición este año con la copa nacional Clío. En la copa de promoción organizada por la Federación Andaluza de Automovilismo, Copa FAA, el triunfo fue a parar a manos del equipo de la Escudería Sierra Morena formado por Juan Jesús Coca y Luisa Benítez, con Audi A3. Los cordobeses, que este año estrenan coche de competición, se consolidan en el campeonato donde están demostrando una gran regularidad tras lograr encadenar tres buenos resultados. De otro lado los galardones a los mejores pilotos del campeonato provincial promovido por la Diputación de Almería fueron por este orden para José Antonio Aznar, Cristian Parrilla y José Miguel López Mañas; al igual que Juan Francisco Ceba, Miguel Montoya y José Manuel Sánchez lo fueron en la modalidad de copilotos del citado circuito provincial. Finalmente, por clases, denominadas agrupaciones en función de la cilindrada, la victoria en la I fue para el joven piloto del Automóvil Club Níjar Francisco Manuel Puertas, junto a Antonio Pérez con Dacia Sandero. En clase II para el Clío Rally 5 de Carlos Rodríguez/Esther Gutiérrez; en clase III para Cristian Parrilla/Juan Fco. Ceba con Clío 3; en clase V para Aznar/Urea con Porsche 997; y finalmente en clase VII para los murcianos del AC Rincón de Seca Antonio Peñalver/Francisco Alcaraz con Peugeot 206 XS. Finalmente, en lo que respecta a la regularidad sport, nuevo triunfo para el veterano tándem malagueño de la Escudería Doble 30 formado por José Ignacio García Bejarano y José Casado al volante de Volkswagen Golf y 125,5 puntos; mientras que la segunda plaza fue para Carlos Domínguez y José Antonio Pascual también con Golf y 618,8 puntos. En regularidad clásica, victoria para el equipo de Francisco Milena y David Sánchez (Escudería Clásicos de Alcalá) con Honda Prelude y 190,5 puntos; seguidos de Antonio Flores y Gervasio Pérez con 219,6 conduciendo Mini Cooper mientras que cerraron el podio Antonio de Haro y Jesús Andújar con 373,7 puntos con Seat 124. La cuarta cita del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto y Regularidad tendrá lugar el próximo mes de septiembre con motivo del Rallye Sierra de Cádiz 2022, previsto para los días 16 y 17 de septiembre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

