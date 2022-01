Economía Los sindicatos denuncian el fallecimiento de dos trabajadores mientras trabajaban lunes 31 de enero de 2022 , 18:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Nuestra provincia se ha convertido este mes, en la provincia andaluza que encabeza la trágica lista con más accidentes mortales durante el año 2022, ya que de los tres casos que se han producido en Andalucía, dos han sido en Almería UGT y CCOO se han concentrado esta mañana a las puertas del edificio sindical para exigir un plan de choque real contra la que se está convirtiendo una de las principales causas de accidentes para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, los riesgos psicosociales, que tienen una gran consecuencia sobre la salud y que no están reflejados en el Plan establecido por el Gobierno. En este caso el día 8 de enero un accidente laboral in itinere en el que perdió la vida un conductor de camión y el día 21 de enero el fallecimiento de un profesor de la Universidad en su despacho por causas naturales. En este sentido, ambas fuerzan reclaman reforzar la Inspección de Trabajo de recursos para que puedan llegar a los centros de trabajo y hacer un control sobre las condiciones de seguridad de los centros de trabajo, así como la formación adecuada en prevención de riesgos a todos los y las trabajadoras en las empresas. Han recordado que en Almería solo se cuenta con 15 efectivos en la Inspección para hacer frente esta situación Los sindicatos han informado además de que el año pasado en Almería fallecieron 13 personas durante su jornada laboral y en Andalucía fueron 140. Dentro de estas cifras hay que destacar los accidentes in itinere, trabajadores cuya seguridad laboral hay que proteger igualmente y que sufren estrés horario, sobrecargas de trabajo y cansancio acumulado cuando tienen que ir o volver de sus centros de trabajo. Por otro lado, desde CCOO y UGT Almería se reclama acabar con la precariedad y temporalidad, ya que tienen consecuencias directas en la siniestralidad laboral. En el año 2021 se han firmado en nuestra provincia 327.000 contratos laborales de los cuales solo 19.000 eran indefinidos, y una gran mayoría de muy corta duración, lo que impide que estos trabajadores y trabajadoras pueden recibir una formación adecuada para sus puestos de trabajo. Por todo ello, se hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que ratifiquen la aprobación definitiva de la reforma laboral negociada entre el Gobierno Central, Patronal y Sindicatos con el fin de limitar la temporalidad y precariedad y poder acabar con esta lacra social. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

