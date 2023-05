Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Los slot primaverales han llegado a los casinos online Escucha la noticia La llegada de primavera trae a los casinos online las mejores tragaperras en línea primaverales que han podido haber en todos los tiempos. En estas máquinas el jugador podrá hacer que florezcan premios por todas partes. En los principales casinos se encuentran ya las mejores tragamonedas primaverales a punto de florecer. Si eres una abeja inquieta, te desvives por un poco de miel y quieres disfrutar del mejor RTP no puedes perderte estas slots de flores en donde podrás jugar gratis y sin tener que hacer descargar: Slot de primavera Flowers Los proveedores de casino NetEnt han creado la tragamonedas primaveral Flowers llena de mucha diversión. Este slot fue estrenado en su décimo aniversario en 2013, es un clásico con una alta volatilidad y un RTP de 96,3% que hace cantar a los pajaritos de felicidad. El slot Flowers creó tendencia originando la producción de gran cantidad de tragamonedas primaverales cada año. Llegó a tener su propia versión navideña y al poco tiempo dio paso a juegos muy divertidos como la apocalíptica Florageddon creado por Yggdrasil y la gamberra Plants VS Zombies. Stellar Cash Chicken Fox 5X Skillstar La primavera es una época de ilusión que permite que florezca la fantasía y llena el mundo de nuevos retoños y encantadores pollitos. En esta primavera las gallinas en vez de huevos van a empezar a poner diamantes. Esto es lo que pasa en el alocado slot Stellar Cash Chicken Fox 5X Skillstar. El jugado con esta tragamonedas no tendrá pollitos amarillos, pero tendrá a cambio y de consuelo unos cuantos quilates. Pollos a la carrera Esta es una fabulosa tragamonedas que no tiene mucho que ver con la primavera, pero es de pollitos, desarrollada por Pragmatic Play. En este juego un gallinero completo se rebela contra la autoridad. The Great Chicken Scape cuenta con cinco bonos diferentes, cada uno de ellos está relacionado con las tretas que estos pollos intentarán poner en práctica para escapar. Es un slot con maravillosas animaciones. Secrets of the Forest con su versión Extreme Estas tragamonedas están dedicadas al poder de la naturaleza y los pequeños seres sobrenaturales. Pixel Reels En este slot se encuentran los duendes de la primavera que se apropian de los rodillos para fabricar una verdadera colmena de magia. Wild Pixies En la tragamonedas Wild Pixies las hadas de primavera a pesar de su encanto muestran su lado más salvaje. Pixies of the Forest Es una saga de hadas creada por IGT, una de las mejores tragamonedas de fantasía de todos los tiempos. La cual tiene en su secuela Pixies of the Forest II un impresionante RTP 98,83% y volatilidad media. Fairy Dust Extreme Fairy Dust Extreme es un slot de mayor sorpresa ya que cuenta con un RTP 99,04% y baja volatilidad. Firefly Frenzy Esta es la verdadera tragamonedas con temática de naturaleza, es un slot lumínico donde se combinan lo mejor de las luces de las tragamonedas con la magia de las luciérnagas. Es una información de noticiasdealmeria.com:..