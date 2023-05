Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Una avería de agua permite localizar una plantación de marihuana en Vícar Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por lunes 15 de mayo de 2023 , 08:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La plantación es localizada en un local-almacén de la localidad de Vícar a raíz de una avería de agua. Se intervienen cerca de 500 plantas de marihuana (Cannabis Sativa), 2 aa/cc, 20 balastros, 6 extractores, 2 filtros y 8 ventiladores La Guardia Civil de la Comandancia de Almería tras el aviso por personal del ayuntamiento de Vícar (Almería) interviene un cultivo de marihuana (Cannabis Sativa) en un local del mismo municipio e inicia una investigación que finaliza con la identificación, localización y detención, como autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico de sus responsables. Esta investigación se inicia a raíz del aviso a la Guardia Civil de la Comandancia de Almería por parte del personal del Ayuntamiento de Vícar (Almería), en el que comunican que, al personarse en un local del municipio a causa de una avería de agua, detectan en su interior un cultivo de marihuana y que se hace cargo de la custodia del mismo Policía local de Vícar hasta la llegada del personal de la Guardia Civil encargado de la investigación. Desplazada hasta el lugar la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, confirman, no solo la existencia del cultivo, si no que el local también cuenta con un enganche ilegal a la red de fluido eléctrico. El personal de la Guardia Civil encargado de la investigación, durante la inspección, además de intervenir cerca de 500 plantas de marihuana (Cannabis Sativa), 2 aa/cc, 20 balastros, 6 extractores, 2 filtros y 8 ventiladores y neutralizar un enganche ilegal a la red de suministro eléctrico, recogen una serie de datos e indicios que tras su análisis ayudan a identificar a los responsables del cultivo. Como resultado de esta investigación la Guardia Civil de la Comandancia de Almería con la colaboración de Policía Local de Vícar (Almería) identifica, localiza y detiene a dos personas como autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Las diligencias instruidas junto al detenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Roquetas de Mar (Almería). La Guardia Civil de Almería recuerda la disponibilidad permanente de los canales de comunicación con la ciudadanía (teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación "Alertcops"), además, se advierte de los riesgos que se pueden derivar por este tipo de enganches eléctricos ilícitos, además de las molestias vecinales que ocasionan los numerosos cortes de suministro eléctrico y el alto riesgo de incendio como consecuencia de la sobresaturación de la red. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

