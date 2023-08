Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Los socialistas ¡No pasarán! Rafael Leopoldo Aguilera Más artículos de este autor Por lunes 14 de agosto de 2023 , 08:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Constantemente me ha sorprendido la atribuida superioridad moral y ética de la izquierda en el concierto político del ámbito constitucional, la cual, ella mismas, debido a su egocentrismo y nihilismo se perdona a sí misma los mayores extravíos e impudicias en la gobernanza y gestión pública en el convencimiento de que sus acciones institucionales conducen infaliblemente al bienestar social y a la prosperidad de las gentes. Para ello, todo fin justifica los medios. La izquierda española no sabe escribir su historia desde otro angular que no sea la dirección política, sí o si, ya que cualquiera otra situación es tratada por la izquierda como una situación de anormalidad democrática, y el socialismo no es tal socialismo con todas sus “advocaciones históricas marxistas”, leninistas, estalinistas, trotskistas, maoístas y demás “istas”, sino está manipulando desde el aparato del Estado el devenir de toda la estructura organizacional y funcional del país. Lo vimos adentrada la noche del 23 de julio, como no habiendo ganado las elecciones generales, se festejó el resultado como si hubiesen obtenido la mayoría parlamentaria para el ejercicio populista de la gobernanza con los alaridos aireados y belicistas del público fiel a los postulados del socialismo comunista que «¡No pasarán!» de la Pasionaria, otro retorno al guerra civilismo. La izquierda cree en su superioridad moral, de modo que para ella vale todo. Al centroderecha se le discute su lugar bajo el sol. En esa línea histórica no debe extrañar la amnesia ni la memoria histórica mentida. Sánchez se cree legitimado para aliarse con comunistas, golpistas, herederos del terrorismo, incluso con un prófugo de la Justicia. Un conjunto de practicantes de marrulleros que no creen en España, en la Constitución ni en su forma de Gobierno, para que Pedro Sánchez se mantenga en el Palacio de la Moncloa a cualquier costo y que de forma piadosa tengamos que aceptar por obediencia debida todos los españoles. La izquierda cree que tiene una especie de derecho, propio de las democracias populistas, a gobernar haga lo que haga. Y lo peor, es que el centroderecha o la derecha acepten esa quimera parlamentaria resignándose en el rescoldo de las tibiezas con el mortificador discernimiento. En fin, vamos a ver cómo se desenvuelven los hechos, pero no serán halagüeños para el centro derecha y derecha a la vista de las intervenciones mediáticas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael Leopoldo Aguilera 2 artículos Todos los firmantes