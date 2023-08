Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar Más que un Festival de Música Tradicional Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por domingo 13 de agosto de 2023 , 15:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia He tenido el placer de asistir, una vez más, al Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, que se ha celebrado este año en el municipio almeriense de Vícar. Se trata de una cita imprescindible para los amantes de la cultura andaluza y andalusí, que reúne a grupos y asociaciones de música de esta comarca histórica, dividida entre las provincias de Granada y Almería por los conquistadores castellanos. El festival, que se celebra desde 1982 el segundo domingo de agosto, tiene carácter de concurso y otorga varios premios según especialidades. Además, se complementa con una feria de productos artesanales y de oferta gastronómica y turística, y con unas jornadas de trabajo con músicos y folcloristas. Su objetivo es rescatar, conservar y difundir el patrimonio musical de la Alpujarra, que refleja la riqueza y la diversidad de sus influencias culturales. El anfitrión del evento ha sido el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, todo un referente en la comarca y en el PSOE almeriense. Bonilla ha destacado la importancia de este festival para mantener viva la identidad alpujarreña y para fomentar el intercambio y la convivencia entre los pueblos. También ha agradecido el apoyo de las administraciones públicas y el reconocimiento a los promotores históricos del festival, como la Asociación Abuxarra. He podido disfrutar de las actuaciones de más de una veintena de grupos, que han interpretado canciones, bailes e instrumentos tradicionales, como la guitarra morisca, el laúd árabe o la bandurria. He quedado impresionada por la calidad y la variedad de las propuestas, que van desde las jotas y los fandangos hasta las nubas y las zambras. He sentido la emoción y la pasión que transmiten estos artistas, que son herederos de una tradición milenaria. He quedado también fascinadaÑ por el entorno natural y humano de la Alpujarra, que ofrece paisajes espectaculares y pueblos con encanto. He podido degustar algunos de sus platos típicos, como el potaje de hinojos, el choto al ajillo o las migas. He conocido a gente maravillosa, que me ha acogido con hospitalidad y simpatía. He respirado el aire puro y fresco de estas tierras, que fueron refugio de los andaluces perseguidos por su religión y su cultura. En definitiva, he vivido una experiencia inolvidable, que recomiendo a todos los que quieran conocer una parte esencial de nuestra historia y nuestra identidad. El Festival de Música Tradicional de la Alpujarra es uno de los eventos más importantes de Andalucía cada verano y merece aún más apoyo y difusión. Es un ejemplo de cómo la Alpujarra ha trascendido las intenciones divisorias y represivas de los poderes dominantes y ha conservado lo más grande de lo andalusí: su espíritu tolerante, creativo y mestizo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 98 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes