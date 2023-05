Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Los tenistas almerienses Javier Barranco y Benjamín Winter se hacen con el ITF Wordl Tennis Tour M25 domingo 14 de mayo de 2023 , 18:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Javier Barranco y Benjamín Winter “Benji” se hicieron con el ITF World Tennis Tour M25 Valldoreix en Barcelona tras derrotar en la final a a los franceses C. Hemery y T. Lamasine

Los tenistas almerienses Javier Barranco y Benjamín Winter se hacen con el ITF Wordl Tennis Tour M25 en Barcelona en la categoría de dobles. Javier Barranco y Benjamín Winter firman así un gran éxito para el tenis almeriense al vencer en la final a los franceses C. Hemery y T. Lamasine por 6-4 y 6-2. En las semifinales la pareja almeriense se impuso a los portugueses J. Faria y H. Rocha por 6-1 y 6-4, y en cuartos de final vencieron a la pareja de Gran Bretaña compuesta por los jugadores S. Duncan y M. Willis en un disputadísimo partido por 4-6 6-4 y 10-8. En octavos de final Javier y Benji se impusieron a los ucranianos A. Braynin y G. Kravchenko en otro disputadísimo partido por 3-6 6-2 y 10-5. Con estas grandes victorias continúa la increíble progresión de los jugadores almerienses Javier Barranco (380 atp) y “Benji” Winter (709 atp). David Domínguez, director deportivo y delegado adjunto en Almería de la Federación Andaluza de Tenis ha trasladado su felicitación a los jugadores y la de toda la familia del tenis almeriense. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

