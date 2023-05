Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Más de 400 moteros impregnan a Almería de Harley-Davidson domingo 14 de mayo de 2023 , 18:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Cultura, Diego Cruz, recibe el reconocimiento del Club España y los hoteles, comercios y hostelería de la ciudad se benefician de la presencia de más de 1.000 aficionados Harley-Davidson no es simplemente montar una legendaria moto. Es un estilo de vida, basado en la pasión por el rock, una estética auténtica y el amor por la aventura. Una forma de ser de la que se ha impregnado Almería al acoger la concentración anual de Harley Davidson Club España. Más de 400 moteros, acompañados, lo que se traduce en más de mil personas, “que se han alojado en los hoteles de El Toyo, y han consumido en bares y restaurantes de la ciudad, y han comprado en los comercios locales”, ha destacado el concejal de Cultura, Diego Cruz. Los aficionados procedentes de toda España se han reunido en Almería desde el pasado día 11 y hasta hoy, domingo. El Ayuntamiento de Almería les ha recibido con un amplio programa musical en la Plaza del Mar, en el barrio turístico de Retamar-El Toyo, de la mano de Desert Wind Festival, con actuaciones de Anna Dukke el jueves; Los Lagartos y Rock and Roll Ball el viernes; Ruta 69 y Charlie Hightone & The Rock Hit’s el sábado; y Soma el domingo. Todos los días se han completado con dj’s especializados en rock. La concentración también ha incluido una recepción del Ayuntamiento, al mediodía de ayer, sábado, en la Plaza de la Constitución, donde el concejal de Cultura, Diego Cruz, recibió el reconocimiento de Harley-Davidson Club España. Diego Cruz ha destacado “el ambiente tan bueno que se está viviendo en la Plaza del Mar, abierto a todo el público que desee conocer más o disfrutar del estilo de vida de las Harley-Davidson, y de los conciertos que se están realizando. Es todo un espectáculo”. Por su parte, el presidente del club en España, Johnny, asegura que “la concentración está siendo todo un éxito. El ambiente muy bueno, hemos disfrutado del flamenco y del rock. El Ayuntamiento y la ciudad nos han recibido con los brazos abiertos, y nos gustaría repetir el año que viene”. Además de las comidas y las cenas especiales, cada mañana cuentan con un blíster de verduras con una Caja Saludable de Unica Group. Y entre las distintas rutas urbanas realizadas, destaca la visita que realizaron a la Brigada de la Legión el pasado viernes o el recorrido por el centro de la ciudad el sábado. Por tanto, la ciudad se ha convertido este fin de semana en capital española de las Harley-Davidson. Libertad, rock, amistad y hermandad en la pasión por las dos ruedas y una marca universal, con Almería como embajador. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

