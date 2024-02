Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Los trabajadores del campo están al borde del abismo Rafael Leopoldo Aguilera Más artículos de este autor Por jueves 08 de febrero de 2024 , 08:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Nuestros esforzados agricultores y ganaderos, la columna vertebral de nuestra sociedad, se tambalean en la desesperación. Los agricultores y ganaderos españoles, trabajando día tras día sin vacaciones, incansablemente y con una pensión francamente irrisoria. Y lo que es peor aún, obligados a competir en desigualdad con países que no siguen las reglas del juego de la Unión Europea. Países extranjeros a los que no exigen seguir nuestras rigurosas normas. ¡Es un panorama desolador! Ahora mismo, nuestros agricultores y ganaderos están en la calle, paralizando España, y debemos amplificar aún más su voz con la nuestra, ya que se le está pidiendo al presidente del Gobierno comunista que defienda al campo español o se vaya, ya que, el sustento de nuestros agricultores está amenazado, y eso nos afecta a todos. En los años 70, teníamos un millón y medio de agricultores. Y en la actualidad sólo 390.000 personas, con un futuro nada halagüeño, debido que la mitad de los agricultores en esta década se jubilarán y nadie querrán seguir arrimando con pasión este sector primordial. Y sin agricultores no hay alimentos, así de sencillo. Y con los precios de los alimentos súper altos en España, por lo que, desde estas líneas testimoniamos las reivindicaciones de los agricultores: Rebajar las exigencias de la nueva regulación (PAC) agroambiental.

Rebajar la carga burocrática y mayor implicación del funcionariado.

Liberar el 4 % de la superficie en barbecho.

Eliminar los libros digitales.

Gestión del estiércol: eliminar la norma que permite tener amontonado el estiércol más de cinco días y esparcido en la finca durante dos días.

Cumplir de la ley de precios para que agricultores y ganaderos no vendan a pérdidas.

Cumplimiento de control de fitosanitarios para todos los productos importados de países extracomunitarios.

Política de gestión del agua consecuente con las necesidades de cada territorio.

Claridad en el etiquetado con respecto a los países de procedencia de los productos y precios de origen y final.

Mantener la rebaja de impuestos sobre el gasóleo agrícola. Nuestros agricultores están perdiendo sus tierras y su medio de vida debido a las drásticas regulaciones medioambientales. Mientras los agricultores se están suicidando porque no ven futuro en medio de esta crisis. Sé que los paros pueden ser incómodos, pero están desesperados: les arruinan la vida y nadie les escucha. El culpable es Pedro Sánchez que dicta nuestras opciones alimentarias controlando nuestras fuentes de alimentos, no defender el campo español en Bruselas y por implementar la Agenda 2030 y las políticas globalitas sin haberles consultado ni reparar en las consecuencias. Por la revitalización de nuestro sector agrícola, recuperando los productos locales y reduciendo los gases de efecto invernadero, lo que conllevaría defender el interés de los españoles y frenar una agenda dañina para nuestros países. Esta es una lucha por nuestra libertad, antes de que sea demasiado tarde.