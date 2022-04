Los trazos del ‘universo femenino’ de Antonio Lorente abren la Semana de la Cultura de la UAL

lunes 25 de abril de 2022 , 19:36h

Dos inauguraciones en una, se ha lanzado la I Semana de la Cultura de la UAL a través de la apertura de la exposición ‘Illustratur anima’, que lleva la prestigiosa firma de Antonio Lorente. El autor ganó su primer concurso de ilustración a través de la Universidad de Almería, en una convocatoria vinculada con las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, y lo que le ha venido después ha sido una sucesión de reconocimientos y galardones. Por tanto, está ‘de vuelta’ y lo ha hecho con la satisfacción del Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, que ha visto en esta muestra el mejor escaparate para enseñar sus Aulas temáticas, generadoras de una ingente producción cultural de gran calidad que quedará a la luz de modo directo.

Hasta el viernes, serán días jalonados de eventos de toda índole y de las más variadas temáticas y formatos. Así, la vicerrectora ha dejado clara la dualidad de la inauguración, puesto que realmente se ha iniciado algo más extenso y completo: “Empezamos con esta Semana de la Cultura, en la que hemos organizado una serie de actividades para visibilizar la apuesta que estamos realizando desde la Universidad de Almería en el ámbito cultural, y como no podía ser de otra manera, queremos darle visibilidad, dentro de las diferentes disciplinas, a las artes plásticas con al exposición de Antonio Lorente”. María del Mar Ruiz ha invitado a visitarla “porque la verdad es que merece la pena”. Ha detallado que “van a disfrutar de 11 dibujos en los que está reflejado ese ‘universo femenino’ que tiene Antonio Lorente”.

La vicerrectora ha relatado que se compone “de mujeres protagonistas, mujeres que han sido importantes en algún momento de su vida por la apuesta que hicieron por la transgresión, otras imágenes que corresponden a personajes de ficción, femeninos, que en un momento determinado quieren romper con un determinado estereotipo que en un momento concreto se les puso”. En palabras de Elisa Álvarez, directora del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria, “no hay otra mejor forma de comenzar la primera Semana de la Cultura que hace la Universidad de Almería que con la inauguración de esta exposición, por lo que estamos encantados, la exposición es preciosa y ha sido maravilloso tratar con él”, de modo textual. En ese sentido, disfruta de un gran prestigio internacional y ha expuesto su trabajo en la Biblioteca Nacional de España, en las galerías Tower 47, que es de Londres, y 291Est, de Roma, conquistando otras ciudades como París, Las Vegas, México DF o Nueva York.

Antonio Lorente se ha mostrado igualmente encantado de mostrar en la Sala de Exposiciones de la UAL el que ha definido como su “trabajo más personal hasta ahora”, puntualizando lo de personal: “Se sale un poco de mi trabajo editorial, porque los suelo separar un poco, aunque los cuatro primeros son de cuentos clásicos, los cuentos que nos han acompañado toda la vida, pero con un punto transgresor, o sea, el personaje nos está contando algo diferente a lo que estamos acostumbrados, lo descontextualizo, lo saco de su zona de confort y lo poso delante del espectador de una manera diferente, incluso un poco incómoda, depende del que lo mire”. Así comienza una exposición que “se divide en tres trípticos: la primera parte es la más infantil, con un punto adulto, la segunda es de ‘mujeres árbol’, la naturaleza, y la tercera es ya un poco el ‘femme fatale’, esa mujer transgresora, empoderada, que intento que siempre esté en mi obra”.

Algo básico a tener en cuenta a la hora de que el visitante afronte la muestra es el deseo expreso que el autor lleva por bandera en todo momento: “Lo que me gusta es que la gente lo observe, lo analice y lo haga suyo, y que saque sus propias conclusiones de mi trabajo”. Por lo tanto, “no quiero mandar un mensaje concreto, me gusta siempre que el que lo ve, el espectador, saque su propia conclusión; no pienso tanto a la hora de hacer la obra, y sí intento estructurarlo un poco, pero veo más interesante que el que lo observe, decida qué es lo que está viendo”, ha añadido. Sobre su interés en la mujer ha explicado que “no hay un porqué”, si bien ha desvelado que “desde pequeño he retratado muchísimo a la mujer, ha estado muy presente en mi casa, tengo muchas hermanas, muchas primas, siempre he estado rodeado de mujeres y de hecho yo soy muy femenino, tengo una sensibilidad muy especial, soy muy feministas, empatizo mucho con la mujer porque ha estado muy presente en mi vida y creo que será algo de mi inconsciente”.