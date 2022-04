Capital El Ayuntamiento mejorará la eficiencia energética de las instalaciones deportivas lunes 25 de abril de 2022 , 19:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, firma el contrato para “mejorar la capacidad lumínica y dejar de emitir al aire 371 toneladas de CO2 cada año” La sostenibilidad no es una opción, es el único camino. Eso lo tiene claro el Ayuntamiento de Almería y, por eso, está dando pasos adelante en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy, el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado la adjudicación de un contrato para la ‘Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones deportivas municipales’ mediante la sustitución de los actuales focos por proyectores LED. El proyecto lo realizará la empresa ‘Citelum Italia’ por un importe económico de 581.000 euros y se ejecutará en el plazo de cuatro meses. Acompañado por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, el primer edil ha destacado que, además del avance medioambiental, el contrato supondrá “el ahorro económico, según las estimaciones que nos han hecho los técnicos teniendo en cuenta la tarifa actual, de algo más de 110.000 euros cada año. Para que se hagan una idea de la cantidad de luz que ahorramos, podemos decir que estamos ahorrando la factura eléctrica de 2.600 hogares almerienses durante un mes”. Instalaciones incluidas Fernández-Pacheco ha insistido en que “la ciudad de Almería, que es una ciudad que crece y que avanza hacia un modelo cada vez más sostenible, quiere ser parte activa de esta transformación global”. En esta línea, la iniciativa, financiada con fondos EDUSI, supondrá la mejora de la capacidad lumínica y la reducción del consumo de: El Palacio de los Juegos Mediterráneos, el Campo Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, y los centros deportivos municipales de La Cañada, Los Pinos de El Alquián, Tito Pedro, Rafael Andújar, Constantino Cortés y Los Ángeles. El proyecto significa el cambio de 392 proyectores de halogenuros por 482 focos led. Como explica el alcalde, “son más focos, pero no sólo consumimos 432 kilovatios menos, sino que además estamos aportando una luz de más calidad. Y respecto a las ventajas medioambientales de esta actuación hay que señalar que al cambiar el tipo de proyectores estaremos dejando de emitir al aire que respiramos 371 toneladas de CO2 al año”. Ramón Fernández-Pacheco explica que “reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, bajar los índices de contaminación y mejorar la gestión de los residuos es el camino por el que avanzan las ciudades inteligentes”, y, prosigue, asegurando que “responder al reto medioambiental es para este ayuntamiento y para este alcalde un objetivo urgente y prioritario. Queremos ser una ciudad que genere actividad económica sostenible y bienestar social”. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) ‘ALMERÍA CIUDAD ABIERTA’ está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

