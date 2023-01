Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Los vecinos del Casco Histórico clausuran las fiestas de San Antón domingo 15 de enero de 2023 , 18:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez disfruta de una jornada de convivencia con la que la Asociación de Vecinos Casco Histórico ha cerrado las actividades en honor al patrón San Antón, a falta de las tradicionales hogueras La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado este domingo a los vecinos en los actos festivos que, por San Antón, ha organizado la Asociación de Vecinos Casco Histórico y con los que pone fin a las fiestas, a falta de la celebración mañana de las tradicionales hogueras. Junto a varios miembros de la Corporación municipal y de decenas de vecinos del Casco Antiguo y de otros puntos de la ciudad, la alcaldesa ha asistido a algunos de los actos con los que el barrio ha cerrado cuatro días de actividades culturales y religiosas. A la misa y posterior procesión con la imagen del santo por el entorno de la Plaza Pavía, se han sucedido la bendición de animales por parte del párroco de la iglesia de San Juan (a la que pertenece la ermita de San Antón), Ramón Carlos Rodríguez, y la exhibición de bailes a cargo del grupo folclórico ‘Alcazaba’, tras la cual se ha celebrado la subasta de 'rabicos', roscos de aceite y roscas dulces, además de otros productos donados a la asociación con fines benéficos. Fiesta en la calle La fiesta, que se ha celebrado en la calle junto a la ermita de San Antón, ha reunido a un buen número de miembros de la Asociación de Vecinos Casco Histórico, con su presidenta, Magdalena Cantero, a la cabeza; además de a numerosos vecinos que se han acercado hasta la plazoleta de San Antón para disfrutar del acto, la bendición de animales y roscos y el ambiente de fiesta. Y mañana, como colofón a esta intensa semana de actividades, tendrán lugar las tradicionales hogueras de San Antón en las faldas de la Alcazaba, con la degustación de productos derivados del marrano y entrega de diplomas a las hogueras y fuegos participantes. Con ellas se cerrarán unas fiestas que este año han tenido como pregonero de las mismas al delegado del diario Ideal en Almería y vecino del Centro Histórico, Miguel Cárceles, que ofreció un emotivo pregón sobre sus recuerdos del barrio muy aplaudido por los asistentes. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

