Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Más de 1.500 jugadores en el 38º Trofeo de Navidad de Fútbol Veterano domingo 15 de enero de 2023 , 18:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, asiste a la clausura y destaca que “ofrecemos unas instalaciones de primer nivel para disfrutar del deporte” Más de 1.500 jugadores y 54 equipos. Compañerismo, deportividad y el talento que se conserva entre los deportistas que han participado en el 38º Trofeo de Navidad de Fútbol Veterano. Una competición que anoche celebró la gala de clausura, a la que ha asistido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y donde se ha reconocido como campeón de Primera a Grupo Control, siendo subcampeón Fútbol Club Ejido La Bodega del Jamón. El ganador de Segunda es A.D. El Parador y el subcampeón, A.C.V. Viator. Pero quizás eso sea lo menos importante, como refleja que todos se lleven el mismo trofeo. Lo relevante son las ganas de hacer deporte y jugar al fútbol de todos los presentes. En esta línea, Vázquez, acompañada por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, afirmaba que “desde 1984 se está celebrando esta competición que sigue manteniendo el fútbol como una ilusión, una forma de mantener la mente y cuerpo sanos, y además es una competición muy familiar. El Ayuntamiento de Almería apoya al deporte veterano ofreciendo unas instalaciones de primer nivel para el disfrute del deporte, colabora con los premios, y siempre fomentando que a cualquier edad se practique la actividad física en Almería”. A su lado, el presidente de la Asociación de Futbolistas Veteranos de la Provincia de Almería, Juan José Torres Caravaca, agradecía “el apoyo del Ayuntamiento de Almería, entre otras instituciones y empresas, y por eso hemos querido entregarle una placa de agradecimiento, al igual que al Patronato Municipal de Deportes”, Además, ha explicado que “participan más de 1.500 jugadores con un mínimo de 33 años de edad, y lo hacen con un gran ambiente. Intentamos que primero haya deportividad y luego se demuestra en el campo que hay mucha calidad y talento en el fútbol veterano almeriense”. También ha estado presente el diputado de Deportes, José Antonio García, quien ha manifestado que “la asociación está haciendo un gran trabajo en pro del deporte y del fútbol veterano en la provincia. Es importante apoyar a estos deportistas, muchos de ellos han sido profesionales y otros aficionados, pero que todos ellos quieren mantener viva la llama de la competición. El trabajo que hace la asociación es muy destacado”. Durante el acto se ha rendido homenaje póstumo a uno de los impulsores del fútbol veterano, Jesús Verdejo. El ambiente que se respirada anoche en la cena de clausura era de camaradería, recordando anécdotas de la última edición, buenas jugadas y las muchas ganas de que comience de nuevo el balón a rodar. Entre otros reconocimientos, se entregó la insignia de oro de la Asociación de Futbolistas Veteranos de la Provincia de Almería al veterano periodista almeriense José Gabriel Gutiérrez. En esta línea, en este acto de clausura siempre les acompaña un futbolista profesional, y en esta ocasión ha estado el portero de los equipos de categoría nacional CD Roquetas, Poli Ejido y Almería CF, Jesús Gualda, un referente del fútbol almeriense. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

