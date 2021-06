Los veratenses celebran sus Fiestas Patronales

viernes 11 de junio de 2021 , 13:08h

El obispo de Almería, Adolfo González Montes, presidió la Solemne Eucaristía del día de Nuestra Excelsa Patrona, Alcaldesa Honoraria y Perpetua de la ciudad de Vera.









La Hermandad de Ntra. Sra. la Santísima Virgen de las Angustias, Patrona de Vera, y el Ayuntamiento de la localidad han celebrado con todos los veratenses unas Fiestas Patronales que han sido vividas con gran devoción por todos los vecinos y visitantes.



Así, desde el jueves 3 y hasta el sábado 5 se celebró el solemne triduo en honor a la patrona de la localidad, la Virgen de las Angustias, que tuvo lugar al aire libre en la Plaza de la Virgen de las Angustias. Las misas de campaña en el exterior de la ermita contaron con gran afluencia de devotos al disponer de más aforo y cumplir en todo momento con las medidas de seguridad establecidas.



El miércoles día 9 comenzó la tradicional ofrenda floral de los niños de Primera Comunión así como un concierto a cargo de la Banda Municipal de Música de Vera, en la plaza de la Virgen de las Angustias. Como es habitual se habilitaron soportes para que los vecinos depositaran sus ramos de flores. Además, otro año más la ofrenda tuvo un carácter solidario, ya que toda aquella persona que lo han deseado han aportado, junto con sus flores, productos infantiles no perecederos (leche, potitos, pañales, etc.) y productos básicos de higiene. Todo lo recaudado será distribuido directamente por la Hermandad de la Santísima Virgen de las Angustias, junto con Cáritas Parroquial de Vera, a familias veratenses necesitadas con bebés y niños.



Ayer jueves día 10 de junio se celebró el día de la Patrona donde durante todo el día continuó la tradicional ofrenda floral. A las 20:00 horas tuvo lugar la solemne eucaristía del día de la patrona, alcaldesa honoraria y perpetua de la ciudad de Vera, en la plaza de la ermita, que fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Almería, D. Adolfo González Montes. A pesar de que el aforo estuvo limitado en función de las indicaciones ofrecidas por la autoridad sanitaria, se contó con gran presencia de devotos que abarrotaron la plaza.



Previamente a la misa, a las 19:00 horas, se llevó a cabo un repique general de campanas en todas las iglesias y ermitas de la localidad, coincidiendo con la hora en la que la Patrona de Vera debería salir en Procesión de Alabanzas por su ciudad, para que desde todos los rincones de la localidad “recordemos a Nuestra Madre de las Angustias”.



El colofón a los actos lo pusieron unas sevillanas a la Virgen a cargo de la escuela de baile “Chivancas”, interpretadas por su autor Don Juan Moreno y una traca fin de fiestas.



Este año, al igual que el año pasado, no han podido celebrarse el tradicional desfile de Gigantes y Cabezudos acompañados por la Banda Municipal de Música de Vera, la verbena popular ni la procesión de la imagen de la Virgen de las Angustias por las calles del municipio.