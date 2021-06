DEBATE ESTADO DE LA CIUDAD 2021

Valverde aprovecha el Debate del Estado de la Ciudad para iniciar la campaña electoral

viernes 11 de junio de 2021

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde , ha hecho balance del actual mandato de la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Almería. Valverde ha puesto de relieve “que el PSOE es la única alternativa real al Partido Popular en Almería”. “A un Partido Popular”, prosigue, “que se ha acostumbrado a manejar el Ayuntamiento cómo si fuera su chiringuito”.



“Hay algo que no se pude obviar y que refleja la realidad de esta ciudad”, afirma la portavoz socialista, “son los terribles datos oficiales de desempleo, de pobreza infantil, de exclusión social y de falta de oportunidades”.Una realidad que también se hace extensiva al hablar de “desarrollo económico y falta de ejecución de proyectos, lo que impide que Almería pueda competir en igualdad de condiciones con otros municipios”, defiende Valverde.

Balance de dos años

Denuncia la portavoz socialista que la gestión de este mandato del alcalde “ha sido ineficaz ni resolutiva, sin solucionar los problemas reales de la ciudad”. Un mandato que comenzó con la Capitalidad Gastronómica, “una plataforma que al alcalde le vino de maravilla para ganar la alcaldía tras las elecciones”, asevera Valverde, que defiende que “en muy poco ha repercutido en la ciudad, en la hostelería o el turismo”.



“Pero 2019 no será recordado por su capricho gastronómico sino por la trágica muerte de un vecino”, lamenta la socialista, que advierte que “la justicia aún no ha dicho la última palabra” porque el alcalde dio explicaciones contradictorias sobre el suceso.



Por otro lado, la portavoz socialista pone de manifiesto que “el futuro de Almería está hipotecado por culpa de los 30 millones en sentencias judiciales por las expropiaciones del Paseo Marítimo, lo que ha supuesta una losa para las inversiones municipales, algo que este grupo ya anticipó”. “Este equipo de gobierno está desbordado, preso de sus incoherencias y sin una mínima hoja de ruta para la ciudad”, a lo que se me le suma la falta de transparencia y participación ciudadana, inexistente en su mandato”.



Finalmente, Adriana Valverde advierte “que los datos de desempleo, pobreza infantil y exclusión ponen de manifiesto las grandes desigualdades que existen hoy entre los almerienses”. “Desequilibrios que también se dan entre los barrios y que saltan a la vista cuando vemos cómo se mantienen y se limpian y cómo se invierte en ellos de forma poco equitativa”, continua la edil socialista.

La losa de 18 años de PP

La portavoz socialista ha puesto de manifiesto que la mala gestión de la ciudad por parte del Partido Popular no es algo de este mandato ni efecto de la pandemia, sino “que viene por los 18 años que lleva el Partido Popular al frente del Ayuntamiento”. “Desde que llegaron a la alcaldía en 2003, Almería no ha mejorado. Al contrario, muchos barrios aún sobreviven con las aceras o luminarias de aquella época.”



“Cuando una se pregunta cuál es el problema que el alcalde con la gestión de los servicios públicos”, continua Valverde, “termina cayendo en la cuenta de que el problema en realidad es que el alcalde no gestione, el alcalde concesiona”. “El PP ha hecho del Ayuntamiento una sucursal de las empresas privadas que gestionan nuestros impuestos y los servicios municipales esenciales”, denuncia la portavoz socialista. “Y ésta es la muestra de por qué no convocan la Comisión Especial de Seguimiento y Control de las Concesionarias”, advierte la portavoz socialista; “porque tienen miedo a que todos los almerienses conozcan la negligente gestión que están haciendo de los servicios públicos municipales y del personal de las empresas concesionarias para estos servicios”, finaliza Valverde.



Alternativa socialista

Finalmente, la portavoz socialista ha defendido que “el proyecto socialista es la única alternativa real y viable al Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería”. “En este debate del Estado de la Ciudad hemos podido comprobar la apatía del alcalde, incapaz de defender su propio proyecto político ni de poner en valor su gestión”, defiende Valverde. “ Cualquier ciudadano que haya visto el debate se habrá dado cuenta de que el equipo de gobierno ha centrado la atención en el PSOE, el principal partido de la oposición, síntoma de que los vientos de cambio empieza a respirarse en el Ayuntamiento de Almería”, ha defendido Adriana Valverde.