Los Vivancos presentan su nuevo montaje ‘Live’ el viernes

miércoles 04 de agosto de 2021 , 17:20h

El mundialmente conocido grupo de hermanos ofrecerá en la ciudad un compendio de sus mejores números de baile, uniendo flamenco, rock y clásicos





Cinco años después, Los Vivancos regresan a Almería para ofrecer su último espectáculo ‘Live’, que reúne lo mejor de sus últimas tres coreografías. Será el próximo viernes, 6 de agosto, desde las 22.00 h, en el Recinto de Conciertos del Ferial de Almería. Es una de las propuestas más esperadas del panorama cultural del verano y unirá la calidad técnica en el baile de los siete hermanos, junto a la espectacularidad de sus producciones.



Los Vivancos mostrarán en Almería su trabajo más personal que reúne lo mejor de sus tres espectáculos, y que les ha llevado a recorrer lo alto y ancho del panorama nacional e internacional: ‘7 Hermanos’, ‘Aeternum’ y ‘Nacidos Para Bailar’. Una elaborada estructura escenográfica y una cuidada puesta en escena en un show enérgico y muy personal con interpretaciones musicales en directo, un vestuario de alto diseño y una elaborada producción técnica. ‘Vivancos Live’ une arte y efectos grandilocuentes, un maravilloso espectáculo que deslumbrará a los asistentes del festival al combinar flamenco, rock y grandes clásicos.



Las entradas se encuentran a la venta en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo y en la página web www.almeriaculturaentradas.es. Tienen un precio entre 18 y 20 euros en función de la zona elegida. Hay que recordar que todas las citas programadas cumplen escrupulosamente con la normativa vigente en cuanto a distanciamiento y medidas sanitarias exigidas y reducción de aforo para poder disfrutar con tranquilidad de la #CulturaSegura, como se viene realizando en todos los eventos del Área.



Los hermanos Elías, Judah, Josua, Cristo, Israel, Aarón y Josué Vivancos después de recibir una larga formación en el arte y, tras haber colaborado en muchas de las más importantes compañías de danza del panorama nacional e internacional, deciden en 2007 unir sus carreras profesionales para crear su propia compañía, Los Vivancos, considerada uno de los fenómenos músico-escénicos de la década.



Catalogados por el The New Yorker Magazine como la “Agrupación Flamenca con más Proyección Internacional de la Actualidad” Los Vivancos han actuado ya cerca de 900 veces en 200 ciudades, 37 países y ante más de 1.800.000 espectadores.



Sus espectáculos han sido representados en los principales teatros del Mundo: el London Coliseum en el West End de Londres, el Auditorio Nacional de México, el Evening Stars Festival de Nueva York, la Alianza de Civilizaciones de Qatar o el Kremlin de Moscú donde su segunda gran producción ‘Aeternum’ fue representada ante el Presidente Vladimir Putin en el acto de clausura de una temporada en Rusia que rompió records de taquilla al colgar el cartel de “Sold Out” en las más de 90 actuaciones realizadas en la Federación Rusa.



El reconocimiento a su labor se ha visto avalado no solo por la crítica y el éxito de sus giras, sino también por numerosos premios recibidos, entre ellos el “Guinness World Record” al Zapateado Más Rápido del Mundo.