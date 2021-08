Deportes 250 inscritos en la I Travesía a Nado Carlos Tejada el 28 de agosto miércoles 04 de agosto de 2021 , 17:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El club de natación master Bahía de Almería, la Mesa del Ferrocarril, Diputación y Ayuntamiento se unen en esta prueba inclusiva y reivindicativa por la conexión ferroviaria



La I Travesía a Nado Carlos Tejada recupera el espíritu de la tradicional prueba de natación del mes de agosto en Almería y pone en valor a la ciudad como ciudad ideal para los eventos en el mar. El 28 de agosto es la fecha elegida para la celebración de esta prueba popular que se desarrollará desde la Playa de la Térmica, tendrá competición convencional y adaptada, y está abierta a todos los aficionados. Además, presenta un componente reivindicativo, bajo el eslogan ‘Mójate con el tren’ y la necesidad de que Almería cuente con unas infraestructuras ferroviarias dignas.



La sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos ha acogido la presentación con la asistencia del concejal de Deportes, Juanjo Segura, el diputado provincial de Deportes, José Antonio García, el nadador, paralímpico Carlos Tejada, el presidente del club natación master Bahía de Almería, Adrián García, y el coordinador de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha afirmado que “unimos esfuerzos para llevar a cabo una prueba que saldrá desde la playa de la Térmica, más vistosa y amplia, y que tiene el reto de llegar a los 250 nadadores inscritos”. Además, Juanjo Segura ha destacado “el carácter inclusivo a través del deporte, con cuatro distancias, 100 metros, 200 metros, 1.000 metros y 2.000 metros, y en todas las distancias la prueba tiene su categoría convencional y adaptada”.



El concejal de Deportes se ha querido centrar en la persona que da nombre a la carrera, Carlos Tejada, “un ejemplo para toda Almería, campeón de Europa en el año 2010, con más de 300 medallas y 50 récords de España. Carlos Tejada es un auténtico embajador de Almería y un ejemplo para los demás por su esfuerzo, simpatía y humildad”.



Por último, sobre el aspecto reivindicativo de la prueba, el concejal ha recordado las palabras del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, el cual manifestó la semana pasada que la desconexión ferroviaria de Almería con el resto de España no sólo es “un agravio social mantenido durante décadas”, sino que también supone un “grave e injusto factor limitante para la pujante industria agrícola de la provincia, así como para la singular oferta turística y la potente industria de extracción de piedra natural”.



Por su parte, el diputado de Deportes, José Antonio García, ha asegurado que la Diputación está al lado de esta iniciativa porque apoya el deporte y con especial atención el deporte adaptado, y porque una reivindicación histórica de la provincia de Almería, una conexión ferroviaria digna. "Estamos al lado de todos los almerienses, fomentando la igualdad de oportunidades y la promoción deportiva", ha recalcado.



Además, José Antonio García ha añadido que Carlos Tejada es ejemplo para todos: "encarna los valores del esfuerzo, el sacrificio y el espíritu de superación. Todos nos vemos reflejados en él, por lo que animo a los más valientes a que el próximo 28 de agosto se sumen a esta prueba deportiva que es tradición en la provincia y a defender una conexión ferroviaria digna como ejemplo de igualdad de oportunidades y lucha contra la despoblación".





Inscripciones en todofondo.net

El gran protagonista de la prueba es el nadador paralímpico Carlos Tejada, que ha expresado el orgullo de que “hayan querido poner mi nombre a la prueba”. Además, ha animado “a todos los nadadores de Almería a sumarse a esta competición que espero que se consolide en el tiempo”.



La iniciativa apoyada por el Ayuntamiento y Diputación nace del club de natación master Bahía de Almería y la Mesa del Ferrocarril. El presidente del club, Adrián García, se ha centrado en la carrera que “saldrá desde el Espigón del Gato e irá paralela al mismo para que el público pueda verla desde la playa”. El circuito, explica, “será triangular y se ha establecido un protocolo de actuación para prevenir el Covid”. Las inscripciones se realizan en todofondo.net



Por último, José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa del Ferrocarril, ha explicado el eslogan de la travesía a nado, ‘Mójate por el tren’, con el deseo de que toda la población, una vez más, “reivindique al Gobierno de España la mejora de la infraestructura ferroviaria y el cumplimiento de los plazos de las obras del AVE, básico para el progreso de la ciudad social y económicamente”.



En la presentación también ha estado la deportista Mamen Garrido y por parte de la Mesa del Ferrocarril, Antonio Cintas y David Siles.



Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.