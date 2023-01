Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Una de las imágenes publicadas en Instagram (Foto: Tyler Mitchell) Louis Vuitton ha elegido el desierto de Almería para su publicidad sábado 28 de enero de 2023 , 17:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El famoso diseñador de lujo Louis Vuitton ha elegido el desierto de Almería como el lugar perfecto para promocionar su nueva colección de moda. La marca ha decidido tomar esta ubicación única para filmar una sesión de moda que se usará para promover sus nuevas creaciones. Esta ubicación se ha elegido no solo por su belleza y su singularidad, sino también porque el desierto representa el lugar perfecto para destacar los colores de la nueva colección de Louis Vuitton. Esta es la primera vez que la marca lujo usa un desierto para promocionar sus productos, lo que demuestra que la marca está dispuesta a innovar y ofrecer experiencias únicas a sus clientes. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

