Love of Lesbian llega a Almería este domingo

viernes 13 de agosto de 2021 , 15:35h

La prestigiosa banda catalana hará escala en la ciudad con la gira de presentación de su aclamado nuevo disco ‘V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia la Nada)’





Con un estilo que viaja por el pop y el rock, Love Of Lesbian es un referente del panorama musical en los últimos 20 años, tanto por su estilo, como por las letras convertidas en auténtica poesía y el brillante directo. Las expectativas eran altas y los pronósticos más probables se han cumplido. La ciudad de Almería les recibirá este domingo, 15 de agosto, a las 21.00 horas, de la mano del ciclo de conciertos de Cooltural Go! y con nuevo disco bajo el brazo, ‘V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia La Nada)’. La acogida no podrá ser mejor ya que las localidades están a punto de agotarse y restan muy pocas disponibles.



Las pocas entradas que quedan, como todas las del resto de espectáculos de este ciclo organizado por Cooltural Fest de Crash Music y por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, se encuentran a la venta en la web www.coolturalfest.com.



Love Of Lesbian son Santi Balmes (cantante), Julián Saldarriaga (guitarra y coros), Uri Bonet (batería) y Jordi Roig (guitarra), que en la gira están acompañados de Dani Ferrer a los teclados y piano, Ricky Falkner al bajo y Marc Clos a las percusiones y arreglos. El suyo era uno de los discos más esperados en el circuito musical del rock alternativo y el indie nacional. El pasado abril vio la luz ‘V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia la Nada)’, la esperada continuación de ‘El Poeta Halley’.



La gira de presentación ha incluido, además de las principales ciudades y festivales españoles, capitales europeas (Londres, Edimburgo, París, Berlín, Bruselas y Ginebra), los países de Latinoamérica con mayor crecimiento en su base de fans (México, Chile, Perú, Colombia y Argentina) y una primera visita a Estados Unidos con una extensa gira de más de 25 conciertos.



Biografía

Love of Lesbian inicia su andadura musical con el cambio de siglo, y a lo largo de su primera década de vida edita sus primeros discos, construyendo a su vez una identidad propia que la convierte en una banda única en su entorno.



En 2009 editan su icónico disco “1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando la luna)”. Desde este momento dejan de ser considerados una promesa para dar 2 pasos hacia delante en su carrera y explotan para el gran público. A partir de entonces se suceden las giras exitosas, llegan los discos de oro, los números 1 en las listas de ventas, los primeros viajes a Latinoamérica y Londres, y el Grammy Latino.



Con sus dos lanzamientos posteriores “La noche eterna/Los días no vividos” 2012 y “El poeta Halley” 2016, la banda consolida su estatus como referente musical del pop nacional, llenando tanto el Wizink Center en Madrid como el Sant Jordi Club de Barcelona, por dos veces, en 2017. Además consigue entrar en el mercado Mexicano con una fuerza inusitada, siendo sus actuaciones en sendas ediciones del Festival Vivelatino (2014 y 2018) así como su paso previo por Monterrey, Guadalajara y Ciudad Juárez presentando sus discos frente a audiencias masivas, un preludio de su triunfo total en el CDMX llenando el Auditorio Nacional de México (10.000 asistentes) colgando el cartel de sold out días antes de la cita (logrando un hito al alcance de muy pocos artistas o formaciones españolas).



El grupo también cosecha éxito de crítica y público en sus presentaciones en Lima, Medellín, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires, siendo el grupo español con más proyección en Latinoamérica hasta el momento.