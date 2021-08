Capital Bauer protagoniza la quinta cita de la Ruta Gastromusical con Sabores Almería viernes 13 de agosto de 2021 , 15:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La actividad forma parte de las complementarias de Cooltural Fest y se consolida con los conciertos en puntos de la ciudad





Además de tener los motores ya a pleno rendimiento para recibir el domingo a Love of Lesbian y, el próximo fin de semana (días 20 y 21 de agosto) una nueva edición de Cooltural Fest, Cooltural Go! continúa celebrando otras actividades y secciones dentro del ciclo, como la que tuvo lugar el pasado miércoles en la calle Reyes Católicos, en el marco de la Ruta Gastromusical que desarrolla con la colaboración, además del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, del Área de Promoción de la Ciudad y de Sabores Almería de la Diputación Provincial.



Se trató de la quinta de las seis citas de esta Ruta que combina los productos almerienses, con enclaves de la ciudad y la música en directo. Tyrano Banderas en el Teatro Apolo (por la lluvia) Ten Shots and K.O. en la Plaza Vieja, Break The Senses en la Plaza de las Velas y Mundo Divino en la Plaza de las Almadrabillas fueron las cuatro citas anteriores. Tras la quinta, con Bauer en la calle Reyes Católicos, todavía queda un asalto más, con Las Wonder, el 15 de septiembre en un lugar todavía por determinar.



La banda malagueña Bauer presentó en Almería su nuevo formato, adaptado a las circunstancias. Un concierto íntimo con letras delicadas y melodías que hipnotizan de sus dos discos hasta la fecha. El álbum debut de Bauer se produjo en 2014 bajo el título ‘Azul Eléctrico’, producido por Pablo Cebrián. A lo largo de dos años recorrieron las principales salas de España, dando más de 60 conciertos entre 2014 y 2015; y consolidándose como un experimentado grupo de directo.



Y si el álbum debut fue el de la búsqueda del estilo, el segundo es el de la búsqueda de las canciones. Así, de más de 100 ideas nacieron los 10 temas que vieron la luz a lo largo de 2018 bajo el título de ‘Otra Vuelta al Sol’ y amparados por el sello discográfico Arcadia Music. Otra Vuelta al Sol (producido por Pablo Cebrián e Iñaki de las Cuevas) es un compendio de 10 buenas canciones donde recuperan la esencia de los grandes discos; en los que cada tema es un viaje emocional por sí mismo, las letras se hacen relevantes y se transmiten historias y mensajes universales.



Guitarras protagonistas, bases rítmicas contundentes, pianos, acústicas, y letras personales y trascendentes son sólo algunos de los elementos que se pueden encontrar en la música de Bauer, tal y como quedó reflejado en un generoso repertorio de principio, con ‘El Final’, ‘Cuando Te Veo Gris’, ‘La Ley del Caos’ o ‘Salvajes’, hasta el final, con ‘No Soy De Aquí, Ni Soy De Allá’, ‘Vuelve’ o ‘Infinito’, pasando por ‘Superhéroes’, ‘El Día Del Perdón’ o la canción que da título precisamente a su último álbum, ‘Otra Vuelta Al Sol’.



Además, Cooltural Go! y Cooltural Fest contribuyen junto a la Diputación continúa con su apuesta por los productos gastronómicos almerienses. La marca ‘Sabores Almería’ además de ser protagonista de la degustación en la Ruta Gastromusical, está en todos los set del festival almeriense para los músicos y está compuesto por un bodegón de productos y una mesa de degustación que incluyen los mejores productos de la provincia; aceite, pescado, embutidos, vino, cervezas artesanales, y muchas más referencias de gran calidad para satisfacer los paladares más exquisitos del mundo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.