Love of Lesbian se suma al ciclo de Cooltural Go! el 15 de agosto

viernes 09 de abril de 2021 , 17:19h

La prestigiosa banda catalana hará escala en la ciudad con la gira de presentación de su esperado nuevo disco ‘V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia la Nada)’

Es uno de los discos más esperados en el circuito musical del rock alternativo y el indie nacional. El próximo 16 de abril verá la luz ‘V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia la Nada)’ el nuevo trabajo de estudio de Love of Lesbian, que hoy ha presentado las primeras fechas de su gira de presentación y que contará con presencia en Almería el próximo 15 de agosto, en el marco del ciclo de conciertos Cooltural Go!, que organiza el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music.

La cita será en el Recinto de Conciertos del Ferial y las entradas ya se encuentran a la venta en www.coolturalfest.com. Los conciertos se desarrollarán en un formato más íntimo, inclusivo y cercano con un aforo muy limitado y se cumplirá minuciosamente con la normativa vigente para la fecha.

Este álbum es la esperada continuación de ‘El Poeta Halley’. La gira de presentación incluirá, además de las principales ciudades y festivales españoles, capitales europeas (Londres, Edimburgo, París, Berlín, Bruselas y Ginebra), los países de Latinoamérica con mayor crecimiento en su base de fans (México, Chile, Perú, Colombia y Argentina) y una primera visita a Estados Unidos con una extensa gira de más de 25 conciertos.

Love of Lesbian inicia su andadura musical con el cambio de siglo, y a lo largo de su primera década de vida edita sus primeros discos, construyendo a su vez una identidad propia que la convierte en una banda única en su entorno.

En 2009 editan su icónico disco “1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando la luna)”. Desde este momento dejan de ser considerados una promesa para dar 2 pasos hacia delante en su carrera y explotan para el gran público. A partir de entonces se suceden las giras exitosas, llegan los discos de oro, los números 1 en las listas de ventas, los primeros viajes a Latinoamérica y Londres, y el Grammy Latino.

Con sus dos lanzamientos posteriores “La noche eterna/Los días no vividos” 2012 y “El poeta Halley” 2016, la banda consolida su estatus como referente musical del pop nacional, llenando tanto el Wizink Center en Madrid como el Sant Jordi Club de Barcelona, por dos veces, en 2017. Además consigue entrar en el mercado Mexicano con una fuerza inusitada, siendo sus actuaciones en sendas ediciones del Festival Vivelatino (2014 y 2018) así como su paso previo por Monterrey, Guadalajara y Ciudad Juárez presentando sus discos frente a audiencias masivas, un preludio de su triunfo total en el CDMX llenando el Auditorio Nacional de México (10.000 asistentes) colgando el cartel de sold out días antes de la cita (logrando un hito al alcance de muy pocos artistas o formaciones españolas).

El grupo también cosecha éxito de crítica y público en sus presentaciones en Lima, Medellín, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires, siendo el grupo español con más proyección en Latinoamérica hasta el momento.

Sobre Cooltural Go!

Cooltural Go! desarrollará este 2021 un nuevo ciclo de conciertos bajo la organización de Cooltural Fest, incluyendo grandes conciertos en el Recinto Ferial y otros ciclos como Ruta Gastromusical, Cooltural Kids, Conciertos en el Mesón Gitano o los propios Secret Show.

Los Secret Show serán este sábado, 10 de abril, el 9 de mayo, el 4 de julio y 18 de julio y el 18 de agosto. Los conciertos seguirán el 24 y 25 de abril en el Mesón Gitano, con Ladilla Rusa e Isaac Corrales y Shinova y Gotelé, respectivamente. La línea de comedia tiene una nueva cita cerrada con Martita de Graná el 11 de junio en el Recinto Ferial y pronto habrá más confirmaciones. En cuanto a los conciertos en el Mesón Gitano se contará el 13 de junio con Alice Wonder y Jack Bisonte, el 10 de julio con El Jose, María Ruiz & La Mare y Rupatrupa y el 19 se septiembre con Arco, Mr. Kilombo y Guiu Cortés (El Niño de la Hipoteca).

En cuanto a los grandes conciertos en el Recinto Ferial, el primero de ellos será el 30 de mayo con La Pegatina y Carmencita Calavera. El resto de citas anunciadas hoy son: Eskorzo y El Niño del Albayzin (4 de junio), Carlos Sadness y Suu (5 de junio), Juancho Marqués y Fac y Jara (12 de junio), Amaral y María de Juan (20 de junio), Califato ¾ y The Dry Mouths (26 de junio), Arnau Griso y Marta Movidas (27 de junio), Iván Ferreiro y Kuve (2 de julio), Juanito Makandé y Laura Fernández (8 de julio), Sidonie y Serrulla (29 de julio), Ciudad Jara y El Bombo (30 de julio), Stay Homas y Lu&Cía (5 de agosto), Miss Caffeina y Malva Vela (7 de agosto), Nil Moliner y Siete de Picas (8 de agosto), ahora se suma Love of Lesbian (15 de agosto), Xoel López y Ruto Neón (4 de septiembre), Fuel Fandango (10 de septiembre) y Andrés Suárez y Lena Carrilero (12 de septiembre).

La Ruta Gastromusical, se celebrará los días 21 de abril, 19 de mayo, 16 de junio, 21 de julio, 11 de agosto y 15 de septiembre, con Tyrano Banderas, Ten Shot and KO, Break The Senses, Mundo Divino, Bauer y Las Wonder. Mientras que Cooltural Kids tendrá a Dr. Sapo, El Bosque de las Canciones y Yambambó en días y lugares que se anunciarán en próximas semanas.

Además, Cooltural Go! seguirá la misma senda que Cooltural Fest y su línea inclusiva ‘Music For All’, aumentándolas en mayor medida porque todos los conciertos principales contarán con intérprete de lengua de signos, habrá medidas para las personas con discapacidad auditiva, como mochilas o audífonos especiales, y por supuesto espacio para personas con movilidad reducida.