Capital El alcalde destaca el "magnífico trabajo" de la Unidad de Calle viernes 09 de abril de 2021 , 17:23h

Ramón Fernández-Pacheco acompaña a los profesionales que integran el servicio, vinculado al Centro Municipal de Acogida, y que ofrece atención profesionalizada dirigida a "no dejar a nadie atrás"



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se ha mostrado “orgulloso” del “magnífico trabajo” que está realizando la Unidad de Calle, un servicio puesto en marcha hace unos meses como “satélite” del Centro Municipal de Acogida, y que se ha convertido en “puerta de acceso a recursos municipales” para personas sin hogar. Integrada por un trabajador social y una mediadora social, la unidad persigue la inserción social “de los almerienses que más lo necesitan” y con el objetivo último de intentar que “nadie se quede atrás”.



Acompañado por la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y de la mano del director del Centro Municipal de Acogida, Juan José Martínez Crisol, y varios trabajadores, el alcalde ha conocido cómo se organiza la Unidad de Calle, qué ofrece y qué seguimiento se realiza de personas sin hogar.



Personas a las que este recurso quiere proteger de la inseguridad, del COVID y durante los meses más crudos del invierno, también del frío. Hasta la fecha se ha atendido a medio centenar de personas, a las que se reparte mascarillas, gel hidroalcohólico y mantas, además de cariño y atención profesionalizada. La que ofrecen Ángel García y Sara Fernández, de la ONG ACCEM, con la que el Ayuntamiento ha firmado un convenio para la puesta en marcha de este servicio que permite conocer la diferente problemática que se vive en la calle, donde la pandemia ha agudizado algunas situaciones, y que favorece una actuación personalizada.





Conciencia social

“No puedo sentirme más orgulloso” del trabajo de estos profesionales vinculados al Centro Municipal de Acogida, ha asegurado el alcalde, que apuesta por una ciudad, Almería, “con conciencia social” y en la que se mantiene la “convicción de que nadie puede quedarse atrás”. En este marco, abre los recursos sociales a todas las personas con el propósito de mejorar su calidad de vida y de que tengan la opción y la posibilidad de beneficiarse de un Centro Municipal de Acogida y de recursos para ducharse, recibir comida, ropa y también productos de higiene frente al COVID.



El Centro Municipal de Acogida de Almería, “único de estas características en la provincia”, es “mucho más que un techo”, asegura el alcalde, que ve en este recurso un puente hacia la inclusión social y una apuesta clara por una “ciudad más justa y más inclusiva”



El perfil de las personas atendidas por la Unidad de calle es muy diverso, pero la mayoría son hombres (casi un 75%) y de edades comprendidas entre los 50 y los 60 años. A todos ellos se ofrece un programa de acercamiento, asesoramiento, información y seguimiento, apuntan desde la Unidad de Calle, cuyos responsables se muestran "encantados" con el trabajo y también con la respuesta que han encontrado entre aquellos a los que dirigen su oferta de recursos sociales.

