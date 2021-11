Capital Lucas Niella ofrece una clase magistral de cocina italiana en el Mercado Central viernes 26 de noviembre de 2021 , 16:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Raviolis rellenos de calabaza y mascarpone con chocolate, las recetas de la actividad El chef Lucas Niella ha vuelto a los fogones del Mercado Central para protagonizar una Jornada Gastronómica que ha estado marcada por una de sus granes especialidades, la comida italiana. Ha sido una clase magistral en la que se ha podido conocer parte de la esencia de la gastronomía mediterránea con dos deliciosas recetas. Con la celebración de esta actividad se ha iniciado la recta final de la programación prevista. Cabe recordar que está organizada por el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería y cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial. La mañana, que ha tenido participación de alumnos de colegios, ha arrancado con unos raviolis rellenos de calabaza y ricota, una de las recetas más exquisitas de la cocina italiana que mezcla el sabor dulce con otros más intensos. Además, permite realizar rellenos muy variados y con diversidad de matices. En este caso, Lucas Niella ha optado por combinar pasta fresca con un relleno rico en fibra. Calabaza, aceite de oliva, sal, pimienta, queso, ricota, nuez moscada y masa de pasta han sido los ingredientes principales. Para finalizar, el chef ha preparado mascarpone con chocolate, una elaboración que destaca por su sencillez y el sabor. Chocolate negro, leche, nata líquida, mantequilla, queso mascarpone, azúcar glasé, azúcar y frutos rojos conforman una receta que ha hecho las delicias de los más pequeños. Y como colofón, los participantes han podido degustar las elaboraciones. Por otra parte, las Jornadas Gastronómicas continuarán el próximo 22 de diciembre y estarán abiertas al público. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través de la web https://www.innovahosteleriayturismo.com/jornadas/. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

