Luis Rogelio exhibe pedigrí republicano en el Senado hablando de Franco

jueves 22 de septiembre de 2022 , 07:54h

Para oponerse a que se le quite el nombre de "comandante Franco" a una bandera de la Legión

Luis Rogelio Rodríguez, senador por Almería del Partido Popular, ha exhibido su pedigrí republicano en el transcurso de la intervención que protagonizó para oponerse a instar al Gobierno a retirar el escudo de armas de la Legión denominado Bandera de Infantería Protegida "Comandante Franco" I., presentada por JUNTS PER CATALUNYA-COALICIÓN CANARIA/PARTIDO NACIONALISTA CANARIO. La excusa de los grupos que defendieron esta moción era la Ley de Memoria Histórica, algo que, en opinión del almeriense, no afecta a lo que pedían estos grupos.

El senador almeriense, fijó la postura de su grupo en el Comisión de Defensa con las siguientes palabras:

Señorías, coste de principio que soy hijo, nieto y bisnieto de republicanos. Mi abuelo fue uno de los diputados más jóvenes en las Constituyentes de 1931, pues tenía 28 años cuando accedió a la Cámara Baja. Yo he oído muchas historias en mi casa a lo largo de los años, lógicamente; cuando mi abuelo murió yo ya tenía 24 años y, por tanto, había sido lo suficientemente maduro para percibir lo que era y lo que fue la historia de la república a partir del 14 de abril de 1931. Además, mi bisabuelo, Rogelio Pérez García, alcalde de Almería, fue secretario personal de Nicolás Salmerón, presidente de la República. Por tanto, no hay duda en cuanto a mi determinación democrática, mis orígenes y lo que yo creo. Señorías, esta moción habla de historia, y la historia, para bien o para mal, la tenemos que aceptar, ni podemos cambiarla ni podemos borrarla. No podemos quitar aquella parte que no nos gusta y quedarnos con lo que nos gusta, o simplemente ignorar aquella parte con la que no coincidimos o no estamos de acuerdo. Señorías, la moción que se trae a deliberación y votación en esta comisión responde a hechos ocurridos en 1920. En España reinaba Alfonso XIII y los hechos ocurren después del desastre de Annual, cuando Franco, al mando de la primera bandera de la Legión, acude en socorro de Melilla salvando la situación, haciendo 100 kilómetros en treinta y tres horas con sus hombres y evitando el posible desastre que hubiera ocurrido si la ciudad de Melilla hubiera caído en las manos de los rebeldes. Esto hace que la Legión lleve una bandera con el nombre de comandante Franco. Fíjense bien, comandante Franco, ni general Franco, ni Caudillo de España, no, comandante Franco. Poco después llega el advenimiento de la república y durante el periodo republicano, de 1931 a 1936, Franco es ascendido en varias ocasiones por la república hasta el grado de general, se le concede el segundo mando del ejército, e incluso la república, en 1934 le envía a Asturias a repeler y reprimir la rebelión que tuvo lugar en aquella zona del norte de España. Por tanto, señorías, yo entiendo sinceramente que los hechos que condujeron al absoluto deterioro de la Segunda República, la Guerra Civil, el posterior periodo de la dictadura, etcétera, nada tienen que ver con la Legión al servicio de los españoles en misiones internacionales reconocidas; un cuerpo de Ejército de élite que mañana precisamente celebra su 102 Aniversario. Sinceramente, señorías, el hecho de que uno de sus fundadores tenga hoy día algo que es absolutamente simbólico en una bandera no creo que sea motivo de escándalo, pero, por supuesto, admito y respeto todas las opiniones, como no podía ser de otra manera. Nosotros, señoría, creemos que los hechos a los que se refieren la Ley de memoria democrática y la Ley del 2008 aprobadas se refieren exclusivamente a los hechos ocurridos durante la Guerra Civil, y ahí sí que estaremos de acuerdo, pero no en hechos ocurridos hace más de un siglo, en 1920, reinando Alfonso XIII.

Como bien se deduce de su intervención, el senador diferenció entre las acciones militares de Francisco Franco antes de asestar el golpe de Estado contra la II República, y lo que representó posteriormente sublevándose contra ella e imponiendo una dictadura durante cuatro décadas.

Le siguió en el turno de palabra el senador del PNV José María Olega, quien marcó diferencias diciéndole que "puedo estar de acuerdo con usted en que las cuestiones de la historia tienen que estar en la historia, pero, en todo caso, tienen que estar en los libros de historia, no en las calles, no en las plazas, no en las banderas de la Legión o de cualquier otra institución. No puede ser que un dictador que ha humillado a este país y que lo ha sometido a una dictadura fascista durante tantos años tenga el homenaje de ninguna institución, incluida la Legión, por muy noble que pueda ser esa institución Le diré más. Muchos de los que estamos aquí tenemos en nuestros entornos familiares personas que sufrieron tortura o que fueron incluso en algún caso ejecutadas durante el franquismo. ¿Vamos, de verdad, a considerar que esas personas que sufrieron son una parte de la historia y, por tanto, que no merecen la atención de una institución democrática como es el Senado? ¿Usted se imagina que hiciéramos lo mismo, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo? ¿Se imagina eso? Francamente, me parece, señores del Partido Popular, que están ustedes en una deriva muy extraña, porque si somos demócratas, lo somos todos; si hemos conseguido vencer al terrorismo lo hemos conseguido entre todos; si hemos sido capaces de superar la dictadura franquista, también lo hemos hecho entre todos. Por tanto, no puede haber, en ningún caso, expresiones como las que hemos escuchado en esta Cámara."