Opinión Magreb: tambores de guerra y carne de cañón Al Hakam Morilla Rodríguez





"Para los historiadores, los príncipes y los generales son genios; para los soldados siempre son unos cobardes". Leon Tolstoi









Antes de nada, con respecto al último artículo dedicado al presidente por accidente Pedro Sánchez, queremos dar las gracias a todos los medios de comunicación que nos han publicado el artículo, a aquellos que por presiones lo han retirado después de subirlo a las redes sociales, e incluso a los que han declinado su edición virtual y nos han transmitido sus motivos. A los demás media satélites del Trifachito y el Bifeminazito, cebados o no sin el menor escrúpulo por la publicidad institucional, la cual evapora su independencia, os recordamos que dado vuestro pisoteo al Artículo 20 de vuestra 'constitución' - en cuyo Derecho a la Libertad de Conciencia y Expresión creéis menos que en los gamusinos de Marte -, ese cinismo mezquino del que hacéis gala esperemos que vuestros lectores os lo hagan pagar caro dándoos aún más la espalda, y hasta incluso que os boicoteen como merecéis.





¿Quién iba a decir, en la actual coyuntura geopolítica, que echaríamos de menos los tiempos de la Guerra Fría? Por lo menos en aquella época de posguerra mundial, con la proliferación de armas nucleares entre las dos superpotencias USA y URSS, todo el mundo sabía que en caso de conflicto armado atómico la destrucción mutua estaba asegurada, e incluso desaparecería la vida humana sobre la tierra. Todo ello impulsaría a partir de los sesenta el movimiento pacifista, el 'haz el amor y no la guerra'... hoy, por el contrario, todo lo que huela a jipi 'perroflauta' se demoniza por sistema. Con los abascalillos imperialistas y demás tropa pepero-$ociata y de las JONS no hay duda, como afirmaba aquel reverendo citado por el clásico Deschner (sic): el holocausto nuclear también puede ponerse en servicio del 'amor al prójimo'. Muy necia tiene que ser China para no disponer cuanto antes de al menos cinco mil misiles hipersónicos intercontinentales apuntando a los EEUU, esa canalla que se cree muy valiente por colaborar con el genocidio de unos infelices palestinos y saharauis. ¡Qué triste el que nos empujen, en esta nueva Guerra Fría II, a que el destino del mundo dependa de nuevo del Equilibrio del Terror atómico!





No engañan ni a la Greta con el cuento de que les preocupa el Calentamiento del planeta catastrófico, en realidad lo que buscan los gerifaltes es justificar la energía nuclear como 'limpia' y 'barata'. Se ve que no hemos tenido bastante con los desastres de Fukushima y Chernóbil... En efecto, la gente exagera, ¿qué son veinte mil añitos de nada para que las zonas contaminadas por radiactividad vuelvan a ser habitables? Todo sea por el uranio-business de cuatro listos... ¡vamos a dejar que no se forren esos bienhechores por un quítame allá esas pajas de incontables casos de cánceres, múltiples patologías asociadas, abortos, fetos monstruosos, contaminación de acuíferos, animales y terrenos de labor...! Si es que no tenéis corazón al afear al uranio-lobby su 'hight level´ entre berlinas, vacaciones caribeñas, vegasicilias y sugar-babys, ingratos. No pasa nada mientras la parroquia tenga tragaderas de agujero negro intergaláctico, víctimas sobre todo de la propaganda, o mucho menos que de su propia ignorancia y falta de espíritu crítico (fomentado por la inquisitorial prensa españolista). Y por cierto, en cuanto a lo 'económica' que sale la energía nuclear, preguntádselo a los que se llenan la talega de hipócritas facinerosos cargando al contribuyente la onerosa gestión millonaria de los residuos radiactivos. Así no se las ponían ni al traidor Fernando VII...





Con el declive de los EEUU, guerra tras guerra y con su demencial programa inflacionista de darle a la bulímica maquinita de dólares fiat, por todos los medios intentan convencernos de que en función de si un Estado la tiene más gorda - la bomba de neutrones - va a ser más respetado. Seguro, pero cómo la Serenísima República de Venecia con el tamaño de la mitad de un huevo duró mil años poniendo a sus pies a los imperios español, romano-germánico y otomano en su máxima expansión, seguirá siendo un misterio. No lo investiga ni el Iker Jiménez - descendiente por vía paterna de tenaces comerciantes gitanos de La India - porque tiene a su colaborador, el coronel Baños, muy ocupado junto con el MADOC (Mando de Adiestramiento y Doctrina del ejército de tierra) en intoxicar a la población civil con el cuento de la 'guerra híbrida', cargando las tintas con la patraña filonazi de 'invasiones' - recurso fácil de todos los fascistas -, por cuenta de la indispensable inmigración en el social-geriátrico europeo. ¿Ya no forma parte del código deontológico militar la no injerencia y el apartidismo en los debates políticos de la sociedad civil? ¿Echáis de menos esos gloriosos momentos decimonónicos de los Espadones golpistas, los curánganos trabucaires y los infames 'borboneos'...? Luego no quejaros de que os den mala fama, en relación a que vuestros mayores éxitos en la milicia, a lo largo de la historia, han sido frente a civiles a traición, y preferiblemente desarmados, a los que jurasteis en vano defender (ah, ¡qué hubiese sido en aquel Dos de Mayo si hubiésemos dependido los Pueblos peninsulares de vosotros! Releed, releed los galdosianos Episodios Nacionales).





Vamos a ver, almitas de cántaro, si hay dictaduras como la marroquí que utilizan a multitud de sus naturales condenados a la miseria para blanquear sin resultado su ineptitud administrativa, no hay motivo para efectuar ilegales 'devoluciones en caliente'. Recordemos la política brutal de Rabat con los inmigrantes que pillan ilegalmente en su Narcoestado. Exigimos reciprocidad de Madrid, porque los miserables cagones encumbrados en el pesebre de Palacio, que machacan los Derechos Humanos de sus súbditos, y encima tratan de sacar provecho político, sólo entienden la Ley del Talión. A los refugiados que acrediten haber luchado frente a todas las tiranías criminales, nuestro sincero respeto, colaboración y hospitalidad ahora y siempre. A los galllinas muy fuertes con los débiles e indefensos, y vulgares prostitutas políticas de los mandamases, mano dura. La deriva armamentista-imperial de los matones del majzén debe responderse de inmediato. Exigimos el reforzamiento de la Base grancanaria de Gando, y que todos los ilegales que nos chulean, azuzados por su corrupto y ruin gobierno, sean embarcados para ser devueltos con vigilancia aéreo-naval en la zona antes desmilitarizada de Guerguerat, en operación anfibia en el área de la península atlántica de Ras Nouadhibú, que ahora ha ocupado ilegalmente Marruecos, provocando el conflicto armado con los saharauis. Seguro que este dispositivo de repatriación sale mucho más barato que, al lado de una digna mayoría que busca huir de la pobreza estructural, aguantar a muchos delincuentes y tarados que envía el odioso régimen prosionista de Rabat a las Islas Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla. Técnicamente no es ilegal, pues la ONU no ha reconocido oficialmente la Colonia del Sáhara como propiedad de Marruecos. Instamos asimismo a que todos los ayuntamientos del E. español declaren persona non grata al impresentable ministro de Asuntos Exteriores marroquí Nasser Bourita (de 'pequeña hembra del burro'), el Expatrianiños.





¿Hasta cuándo tenemos que soportar que Washington y sus peleles de Londres estén dedicándose a espolear conflictos bélicos desde Siria a Marruecos, pasando por Libia, para debilitar a Bruselas con oleadas de migrantes no regulados para generar xenofobia y racismo? ¡Yanquis go home, fuera de Rota y de Morón! ¡Racistas británicos, facinerosos compinches del Pentágono, volved a casa con el mentiroso patán Boris, vuestro hediondo primer ministro! Hacemos un llamamiento a todos los andalusíes de la diáspora, sobre todo en Abia Yala (la mal llamada 'América')... ¡Boicotead todos los intereses económicos anglo-norteamericanos en todo el mundo! ¡El futuro nos pertenece! ¡Viva al-Andalusía democrática, independiente, con una administración laica y republicana! ¡Venceremos!