Los Primeros Veinte Lotes De Material Escolar Llegan A Familias De Vícar En Situación De Riesgo

lunes 15 de noviembre de 2021 , 15:22h





Más de ochenta menores vicarios han sido propuestos para ser beneficiarios de la campaña extraordinaria dirigida a familias usuarias de los Servicios Sociales Comunitarios de Vícar, y consistente en la puesta a disposición de lotes de material escolar, que incluyen desde una tablet a una mochila con libreta y estuche, con bolígrafos, lápices y colores. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla ha recordado que esta actuación se enmarca dentro del “convenio de colaboración, que el pasado mes de marzo firmaron el Ayuntamiento e Inserta Andalucía, para el desarrollo de un programa encargado de dar respuesta a situaciones de necesidad y de urgencia social, a través de la dotación de ayudas en forma de tarjeta monedero”.



Las ayudas que podrán ser también en especie están destinadas a la cobertura de necesidades básicas, las relacionadas con necesidades médico-sanitarias no cubiertas por los sistemas de protección así como ayudas relacionadas con la educación de menores no cubiertas por el sistema educativo. Dentro de esta última categoría, y para dar una respuesta aún más ágil, se ha organizado esta campaña extraordinaria, realizada por la vía de urgencia, ante la necesidad de dotar a algunos menores de material escolar.



Las propuestas han sido realizadas por los profesionales de los Servicios Sociales de Vícar desde el pasado mes de septiembre y durante estas semanas se ha llevado a cabo el proceso y se ha resuelto la ayuda a través de la trabajadora social de Inserta Andalucía vinculada con este programa. Estos días se está contactando con las primeras veinte familias beneficiarias para realizar la entrega de estos lotes, siempre con cita previa, en el Edificio de la “Casa del Maestro” y en horario de mañana.



Así, durante estos días, las técnicas de Inserta Andalucía encargadas de esta actuación, atenderán a estas primeras familias y en próximas fechas, se hará llegar su lote de material al resto de familias beneficiarias. En esta primera entrega, un total de nueve familias y diez menores han sido propuestos por los profesionales del Centro de Servicios Sociales La Gangosa así como otras ocho familias y doce menores que han sido propuestas desde el Centro de Servicios Sociales de Los Colonos.



“Me gustaría poner en valor el trabajo realizado por los profesionales de los Servicios Sociales de Vícar, que gracias a las sinergias establecidas entre la entidad Inserta Andalucía y nuestro equipo ERACIS han posibilitado que algunas familias de nuestro municipio comiencen a beneficiarse de una ayuda tan necesaria. Para Vícar, la protección de la infancia es un asunto capital y poder dotar de recursos a nuestros estudiantes más jóvenes y con más dificultades es un camino que no debemos abandonar”, ha señalado Antonio Bonilla.



El Plan Local de Inclusión Social en Zona ERACIS es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ‘Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas’ que está cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y por la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en el 20% restante. Aquellas personas que quieran participar en un itinerario de inserción sociolaboral de la ERACIS Vícar podrán hacerlo pidiendo cita a través del teléfono 691 344 370. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico [email protected]