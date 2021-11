Manifestación el domingo para pedir que se restaure definitivamente la playa de Balerma

jueves 11 de noviembre de 2021

La mesa de trabajo por la estabilización de la playa de Balerma (Almería) ha convocado una manifestación el próximo domingo para reclamar una solución definitiva para la costa de la localidad ante el estado de regresión en el que se encuentra.



Desde la entidad se ha hecho un llamamiento a vecinos de la localidad y de los pueblos vecinos para que se sumen "de forma masiva" a la convocatoria que tendrá lugar el 14 de noviembre a las 12,00 horas en el paseo marítimo, entre la torre y la lonja.



Según informaba el portavoz de la entidad, José Antonio Peña, es "vital" que haya "presión" y "respaldo" a la movilización para que "quienes tienen que tomar decisiones vean que ya no hay más tiempo". "Balerma no aguanta más plazos ni excusas, tenemos una situación desesperante y ya está en juego el pan de gente", ha dicho.



Con esta protesta el colectivo espera que tanto desde la Dirección General de Costas como los representantes públicos de todas las Administraciones "tomen cartas en el asunto de forma directa y no den lugar a parchear el litoral balermero".



"Esto es cosa de todos, el patrimonio que tiene Balerma son sus playas y nos las han destrozado, se imaginan que quisieran destruir el pecho cuchillo, pues eso está pasando con Balerma, tenemos que reaccionar", ha manifestado.



Para Peña, los balermeros tienen que salir a defender sus playas dado que "nadie va a venir a pelear por la regresión y el destrozo que nos han generado con actuaciones mal planificadas, solo la unidad y presión que salga de Balerma será lo que haga mover papeles y sillas en despachos".