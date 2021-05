Almería Manifestación el sábado contra la represión del Estado de Israel viernes 14 de mayo de 2021 , 12:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Plataforma OTAN NO, BASES FUERA tiene convocada una manifestación, con el apoyo de BDS Almería, para el próximo día 15 de mayo. El objetivo de la misma es la conmemoración del 73º aniversario de la Nakba, exigir el derecho al retorno de los palestinos expulsados en el 48 y sus descendientes y exigir la libertad de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez y todos los presos y presas palestinos.





Exigir el derecho al retorno de todos los refugiados y refugiadas y el fin inmediato de los asentamientos de colonos/ocupantes en Tierra Palestina. Palestina es una nación con su capital en Jerusalén y un territorio definido que limita con el río Jordán al Mediterráneo y, de ninguna manera, puede articularse bajo la ocupación sionista.





Los asesinatos y la represión generalizad estos días en toda Palestina, ante la pasividad de la comunidad internacional, ponen en prime termino la denuncia y la condena de esta agresión que suma para que de una vez por todas Israel sea llevado ante un tribunal y acusada de crímenes de lesa humanidad. Por ello desde La Plataforma hacemos un llamamiento a los ciudadanos/a comprometidos con la defensa de los DD. HH y de los derechos históricos del pueblo palestino. A desbordar las calles el sábado, ante la inacción de Gobiernos e instituciones. Solo la movilización decidida, como en tantas ocasiones, puede frenar la escalada terrorista de un Estado impune y criminal.





El sábado a la calle, a gritar alto y fuerte nuestra solidaridad con Palestina y condenar al estado sionista y sus cómplices.





