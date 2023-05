Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Manifestación propalestina en Almería el lunes domingo 14 de mayo de 2023 , 17:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Por el derecho al retorno palestino, y en condena a la agresión israelí en Gaza El colectivo de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) convoca una manfiestación en Almería el 15 de mayo con motivo de la Nakba. El 15 de mayo de 1948 , con la proclamación del Estado de Israel se inicio un proceso de limpieza etnica que aun continua, mas de 750.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares perdiendo sus pertenencias, hoy son mas de cinco millones de refugiados dentro y fuera de PalestinaCon objeto de compartir una de las reclamaciones históricas que es el derecho al retorno convocamos este acto y además para condenar . la agresion israeli a Gaza que ha provocado destrucción y muerte entre la población civil- Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

