Manifiesta Incoherencia

En repetidas ocasiones, he expresado mi perplejidad ante la inconcebible idea de que alguien participe en una manifestación sin conocer a fondo quién la convoca, solo para sorprenderse posteriormente por lo que acontece en el evento, ya sea en términos de consignas o actitudes. Este desconcierto se ha vuelto patente en las recientes manifestaciones frente a las sedes del PSOE, desencadenadas por el pacto para la investidura con ERC, Junts y Bildu, teniendo la amnistía como telón de fondo. Lo más sorprendente al observar estas manifestaciones es el aparente contrasentido que se da en ellas. Estas protestas, supuestamente en contra de una ley de amnistía que alegan ser un ataque a la Constitución y un golpe de Estado, exhiben banderas de la España franquista, otras con el escudo constitucional recortado (basta mirar donde le han hecho el roto para descubrir el descosido) y símbolos asociados a quienes protagonizaron un golpe de Estado en el pasado. No solo eso, sino que estas protestas, que congregan a la gente básicamente para defender la Constitución, muestran carteles con consignas como "La Constitución rompe la nación". Resulta paradójico que, siendo una Constitución que consagra una Monarquía Parlamentaria, se escuche el grito de "Borbones a los tiburones" o "Borbón defiende tu nación". Además, estas manifestaciones se desvían del motivo central que supuestamente las ha reunido, al lanzar proclamas racistas, xenófobas y anti-LGBTI. Estas actitudes no guardan ninguna relación con la supuesta defensa de la Constitución y la crítica a la ley de amnistía. Resulta irónico observar a aquellos que aplaudían a la Policía Nacional cuando intentaba controlar manifestaciones independentistas en Cataluña, ahora les increpan e incluso llegan a escupirles, con gritos como "Piolines, os tenían que haber tirado al mar en Barcelona". Estas contradicciones evidencian la falta de coherencia y la confusión que rodea a estas manifestaciones. Al profundizar en este fenómeno, es interesante explorar cómo las redes sociales y la desinformación pueden haber influido en la participación de individuos que quizás desconocen las verdaderas intenciones detrás de estas convocatorias. La falta de una comprensión clara de los objetivos y el trasfondo de las protestas puede explicar en parte las incoherencias evidentes entre las consignas proclamadas y las acciones realizadas durante las manifestaciones. Las manifestaciones recientes frente a las sedes del PSOE ilustran un claro caso de incoherencia, donde las acciones y consignas exhibidas contradicen los supuestos principios y motivaciones que las convocaron... o no, porque si no se sabe quién llama a la movilización no puede uno sorprenderse de lo que luego suceda, ni pensar que los infiltrados son los que arman bronca, porque podría ser que esos fuesen los convocantes. En Almería la cosa ha ido a menos cada día, y ayer solo fue una persona a manifestarse ante la sede socialista de la calle Pablo Iglesias, tal vez porque el día anterior fueron rotas una ventana y un cartel de la misma... no se sabe por quién, pero alguien lo tuvo que hacer. En estas manifestaciones convocadas por Nosesabequién lo raro es que las cosas acaben bien. Este fenómeno subraya la importancia de informarse adecuadamente antes de participar en cualquier manifestación, para evitar caer en la trampa de la inconsistencia y contribuir a un diálogo más informado y constructivo.