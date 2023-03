Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Manolo Berenguel se queda fuera del Unicaja Costa de Almería martes 14 de marzo de 2023 , 19:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de Unicaja Costa de Almería, Antonio Rodríguez, ha informado a Manolo Berenguel que no continuará como entrenador del primer equipo. Esta decisión fue tomada por unanimidad de la Junta Directiva y se comunicó al resto del cuerpo técnico y a los capitanes del equipo durante el día de descanso después del partido contra Las Palmas de Gran Canaria, en el que sufrieron su décima derrota de la fase regular. El cuerpo técnico y la plantilla permanecerán sin cambios hasta nuevo aviso. Rodríguez ha elogiado la carrera del entrenador durante las cinco temporadas casi completas en las que ha estado a cargo, y ha expresado su deseo de que continúe trabajando en otras áreas dentro del club. Según Rodríguez, el potencial del entrenador es bien conocido. Se ha producido un cambio en el banquillo, lo que cierra un capítulo que incluye dos títulos: la Copa del Rey de 2019 y la Superliga de la temporada anterior. La decisión de hacer este cambio se debió en parte al hecho de que el equipo había pasado de ser campeón a luchar en la zona media-baja sin una disminución en el presupuesto y haber sido eliminados en los cuartos de final de la Copa. El presidente ha expresado que a pesar de haber tenido un amplio margen de confianza, no se ha visto una reacción positiva. A pesar de que parecía que se llegaría a la Copa del Rey con mejores expectativas, el club considera su actuación como un fracaso y ha dejado una secuela profunda en los dos siguientes partidos de la fase regular. Estas sensaciones negativas no son adecuadas para el momento que se avecina, ya que el equipo está preparándose para defender su título en el playoff. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.