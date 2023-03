Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El tiempo en Almería lo que resta de semana miércoles 15 de marzo de 2023 , 06:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el miércoles en Almería tendrá cielos poco nubosos durante la madrugada y primera hora de la mañana. Luego, se espera un panorama sin nubes hasta última hora de la noche. Las temperaturas de hoy no variarán mucho y se mantendrán entre los 23 grados como máxima y los 11 grados como mínima. Los vientos serán suaves y soplarán en dirección sudeste. Jueves y viernes El jueves en Almería será un día despejado con temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 12 grados, con vientos flojos del este. El viernes habrá una pequeña posibilidad de lluvia y nubes altas durante la primera mitad del día, pero la nubosidad disminuirá a mediodía. La temperatura máxima bajará a 22 grados, pero las mínimas no sufrirán muchos cambios. El viento soplará levemente desde el sur. Durante el fin de semana, se espera que haya intervalos nubosos en ambos días. El primer día tendrá una temperatura máxima superior a los 20 grados y una mínima de 11. El domingo no habrá muchos cambios térmicos, con una máxima de 22 grados y una mínima de 10. En Almería, el viento soplará suavemente desde el sur el sábado y desde el este el domingo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

