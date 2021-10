Burgos (Cs) exige a Sánchez un rectificación en la cuota de autónomos

miércoles 20 de octubre de 2021 , 11:09h

“Los autónomos almerienses no merecen el desprecio y el sablazo del Gobierno de Sánchez y desde Ciudadanos exigimos una rectificación”. Así lo ha reclamado el coordinador de Cs en la provincia de Almería, Rafael Burgos, tras conocer que el Ejecutivo central pretende “golpear de nuevo el bolsillo de estos trabajadores”, subiéndoles la cuota entre 96 y casi 400 euros al año, dependiendo de si cotiza por la base mínima o por la máxima. “Así se refleja en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado que han presentado recientemente”. “Es inadmisible. Tienen que afrontar un precio de la luz disparado, los carburantes también siguen sin dar tregua alguna y ahora deberán pagar más por trabajar. Sin duda, es el método de la izquierda, ahogar a todos los ciudadanos con impuestos”, ha lamentado Burgos.



Para el dirigente de la formación liberal, “es verdaderamente preocupante esta forma de actuar. Es la primera vez en 15 años que se lleva a cabo esta medida sin consulta previa con los agentes sociales. El PSOE y Podemos dan la espalda a los autónomos y a los nuevos emprendedores”, ha subrayado. “Desde Ciudadanos no nos vamos a quedar quietos y no estamos dispuestos a este atraco, por lo que vamos a impulsar iniciativas en todas las administraciones donde gobernamos para instar al Gobierno de Sánchez a rectificar y paralizar esta subida de las bases mínimas de la cotización de los autónomos en 2022 previstas en estos Presupuestos Generales del Estado, porque es lesiva para los autónomos almerienses”.



Una actuación que, según el portavoz de Cs en Almería, “dista muchísimo de la forma de actuar del Gobierno naranja de la Junta de Andalucía”. Burgos ha resaltado, además, la labor de este colectivo durante la pandemia: “Ha quedado patente su implicación en el desarrollo económico de la provincia, contribuyendo a la generación de empleo, así como las pymes o sectores relacionados con el turismo y el comercio”. El coordinador liberal en la provincia de Almería ha recordado también que los trabajadores autónomos han sufrido “con mayor intensidad” las consecuencias económicas derivadas de esta crisis que ha generado la COVID-19, debido a las restricciones decretadas por las autoridades competentes para tratar de controlar la transmisión del virus. “Bien se ha visto obligados a reducir notablemente su actividad o, lo peor, a cerrar sus negocios por no poder afrontar la situación”, ha señalado.



Tal es así que el 70 por ciento de los autónomos no saben lo que significa la recuperación y prácticamente un 30 por ciento no espera recuperarse hasta 2023. Los datos a 30 de septiembre son alarmantes, hay aún 226 mil autónomos en cese de actividad. y 700 mil autónomos viviendo en una situación crítica tras 17 meses de pandemia.

Consejería de Empleo liderada por Ciudadanos

Para aliviar esta situación que están sufriendo los autónomos almerienses, el gobierno de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, a través de la Consejería naranja de Empleo, ha puesto en marcha diversas medidas con el objetivo de consolidar el mantenimiento y la creación de empleo. Entre estas iniciativas, Burgos ha destacado la ampliación de la tarifa plana para autónomos hasta septiembre de 2022, rebajando el coste hasta 60 euros el segundo año y de la que se han beneficiado más de 18.000 nuevos autónomos, permitiendo de esta manera la consolidación de su actividad hasta tal punto que el 88 por ciento de los autónomos beneficiarios de esta bonificación se mantiene en su actividad transcurridos estos dos primeros años.



En el caso de las mujeres autónomas que residen en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como los jóvenes menores de 30 años, pueden optar a una cuota superreducida de 30 euros y desde el primer mes de acogida a la Tarifa Plana estatal.



Pero además de la anterior medida, según el dirigente naranja, la Consejería de Empleo que dirige Ciudadanos Andalucía, “seguirá trabajando el próximo año de la mano de los autónomos a través de diferentes líneas”, entre las más significativas, Burgos ha resaltado el apoyo a la creación y estímulo de empresas de trabajo autónomo, medidas que fomenten la conciliación personal y familiar de las personas trabajadoras autónomas, apoyo en la transformación digital como herramienta para impulsar su actividad empresarial o profesional o medidas excepcionales derivadas de la crisis sanitaria actual. De este modo, para el 2022, se recogen distintas iniciativas de respaldo para el inicio y mantenimiento del trabajo autónomo, de entre las que sobresale el Programa de Estímulo a la creación y consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía que se presentará próximamente.



Estas acciones han tenido una repercusión positiva en nuestra provincia, ya que en el mes septiembre, “gracias a las políticas naranjas de Ciudadanos”, Almería ha vuelto a “destacar en número de autónomos”. Así, Burgos ha detallado que “si comparamos septiembre de 2021, con 61.334 altas, con septiembre de 2020, con 59.928 autónomos, es evidente este impacto”. Pero, también ha contrastado la cifra actual con la del año pre-pandémico, con 2019, donde Almería sumaba 58.926 trabajadores por cuenta propia, “sin duda, la tendencia es al alza, el respaldo de esta Consejería naranja es fundamental”. En Andalucía, las cifras “tampoco se quedan atrás, ya que nuestra comunidad ha alcanzado un récord de número de autónomos” con 561.382 trabajadores autónomos, lo que supone que “nuestra tierra es la comunidad autónoma con más autónomos del país”, sumando este último mes 963 trabajadores por cuenta propia, aportando al conjunto del país uno de cada cinco trabajadores dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.



“Las decisiones tomadas por el Gobierno de Ciudadanos Andalucía han supuesto que nuestra comunidad autónoma sea la locomotora económica de España, alcanzando el récord nacional de autónomos y creando en un año el doble de empresas que el resto de España”. “Hoy en día, gracias a estas políticas de alivio fiscal, los empresarios saben que Andalucía, y por tanto también Almería, es un sitio cómodo y perfecto para invertir. No estamos dispuestos a que el Gobierno de Sánchez lo estropee”, ha aseverado Burgos.