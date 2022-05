Manuel López Muñoz, Premio Nacional ‘Promotor de los Estudios Latinos 2022’ concedido por la SELat

lunes 09 de mayo de 2022 , 17:58h

Uno más, como suele, uso perfecto de la retórica por parte del catedrático Manuel López Muñoz, dando otra clase magistral en el seno de su Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería. Esta vez no ha sido en el aula, sabido en todo caso que sus aportaciones trascienden ampliamente de los límites del campus, sino en la Sala Bioclimática, abarrotada para acompañar al catedrático en la recepción de un reconocimiento del más alto prestigio nacional. La Sociedad de Estudios Latinos, por unanimidad de su junta directiva, le ha otorgado el Premio Nacional ‘Promotor de los Estudios Latinos 2022’ y la UAL le ha dado una rotunda muestra de su admiración y orgullo.

En el emotivo acto de entrega se ha destacado su trayectoria, pero también su faceta humana. Una decena de argumentos de gran peso han validado la concesión de tan notable distinción, recogidos en un acta leída con tenor literal por parte de Matilde Conde, secretaria de la SELat. Estos son “sus valiosas publicaciones científicas (…), sus no menos valiosas aportaciones teóricas y prácticas en el campo de las nuevas tecnologías aplicadas a las Humanidades, su continua defensa de todas las materias de Letras, la importancia que a nivel práctico le ha dado a la retórica y a la innovación metodológica como director del CySOC, sus muchos desvelos en pro de la latinidad (…) a lo largo de las numerosas negociaciones ante el Gobierno de España y ante el de la Comunidad Andaluza, su defensa del Latín, del Griego y de la Cultura Clásica”, así como “su infatigable trabajo en pro de dichas disciplinas” desde los distintos cargos que ha ocupado, “su enorme trabajo académico y científico en pro del Instituto de Estudios Humanísticos, su ingente trabajo para promocionar los estudios humanísticos dentro de la Red Internacional ‘Europa Renascens’ y su maravilloso trabajo de divulgación de los estudios clásicos como escritor y, en especial, como columnista”.

Manuel López Muñoz ha conducido con maestría a los presentes entre la emoción y la risa para conseguir que su mensaje llegue y cale de modo eficaz. Y es que más allá de la gratitud, y dando continuidad precisamente a lo que le ha hecho merecedor del premio que le ha sido concedido, su fondo ha sido reivindicativo. De modo distendido ha espetado que “todos los que estamos aquí, todos, nos hemos constituido en promotores de los estudios latinos, así que cuando oigáis hablar mal de las Letras, de las Clásicas, o del Latín, a quien haga eso, le digáis que es un perfecto idiota”. Así ha preparado, entre carcajadas, la llegada de su petición más importante: “Apoyad, si no lo habéis hecho ya, la causa que tenemos abierta desde la SEEC, ya que no debemos sentarnos a llorar porque nos están pegando, no debemos publicar artículos en los que se nos da por muertos cuando todavía estamos vivos; creemos que hay que negociar, hay que lanzarse, y por eso hemos creado una iniciativa para conseguir que el Latín, el Griego y la Cultura Clásica sean declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”. El catedrático ha dejado claro lo importante que para él es “haber tomado al menos una vez más la palabra en público aquí, en la academia”, lo que ha agradecido a su universidad.

No había mejor contexto para realizar la entrega de este Premio Nacional ‘Promotor de los Estudios Latinos 2022’, y de hecho, el que ha mostrado gratitud en nombre de toda la UAL ha sido su rector, Carmelo Rodríguez, dirigiéndose directamente al profesor: “Manuel, formas parte del grupo de personas que no solo han sido testigos directos del crecimiento y la consolidación de nuestra universidad, sino que, también, han contribuido personalmente a su transformación, una transformación que, por otro lado, nunca debe concluir y para la que siempre vamos a seguir necesitando más inversiones, más recursos, más tecnología, más ciencia, pero también a personas como tú, empeñadas en hacer muchas cosas, y en hacerlas, además, muy bien, que priorizan al alumno, a la innovación metodológica y a la divulgación del conocimiento por encima de otros muchos objetivos, sin importarles tanto el medro personal”. Le ha agradecido su entrega “tan generosa y desprendida” y haber “generado tanta “riqueza intelectual” que además ha sabido compartir: “Aquí, en tu casa, has desempeñado el ejercicio profesional como un docente ejemplar, como un investigador referente y también como decano de la Facultad de Humanidades y como director del CySOC”.

Carmelo Rodríguez ha puesto en valor que el catedrático López Muñoz ha sabido transmitir su vocación, entusiasmo y sabiduría a los estudiantes de esta universidad y especialmente a los alumnos de la Facultad de Humanidades: “El haber sabido conectar con ellos, mostrándote tan accesible y cercano, no tiene precio ni se puede cuantificar, pero sí les deja una huella imborrable a todos que, con toda certeza, los acompañará a lo largo de sus vidas”. En una línea similar, a caballo entre la figura del profesional y la del compañero que se ha ganado la amistad de quienes han compartido labores con él, se han expresado todos los intervinientes en el acto, como Rafael Quirosa, decano actual de la Facultad y vicedecano en la etapa de mandato de Manuel López, repasando logros como la puesta en marcha del Centro I+D Comunicación y Sociedad o incluso estudios de Comunicación que van a más en la oferta formativa de la UAL: “He sido testigo directo de su aportación, pero todo queda más reforzado cuando el reconocimiento llega de fuera de nuestra universidad, y así ha sido hasta la llegada de este premio, que es también un honor y un orgullo para la Facultad de Humanidades que le sea concedido a uno de sus miembros”.

El decano ha subrayado una de las firmes convicciones del catedrático, como es “que todos los integrantes de la universidad han de llevar su actividad académica, su actividad docente y su labor investigadora más allá de los simbólicos muros de su campus, es parte de la función social de la universidad, y el profesor López Muñoz es un ejemplo paradigmático, es un referente, un auténtico humanista, que defiende las Humanidades allí donde interviene, ya sea en sus meritorias publicaciones académicas, su excelente docencia, así reconocida por los órganos competentes o las acciones de divulgación, como en sus columnas periodísticas o en las siempre difíciles redes sociales”.

En el acto, convocado de forma conjunta tanto por la SELat como por la Facultad de Humanidades de la UAL, han tenido representación y cabida, con intervenciones previas, la Delegación de Almería, Granada y Jaén de la SEEC, la Federación Andaluza de Estudios Clásicos, la Federación Valenciana de Estudios Clásicos y la Sociedad Española de Retórica (SE-RET), con el mensaje común de que Manuel López Muñoz es el ejemplo de auténtico humanista.