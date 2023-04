Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Manuel Martínez Domene lidera el PSOE en Serón

lunes 24 de abril de 2023 , 12:27h

El PSOE de Serón ha presentado su candidatura a la alcaldía del municipio con el actual regidor Manuel Martínez Domene a la cabeza; acompañado de un renovado y joven equipo y tres personas experimentadas que vuelven a concurrir en una lista de catorce componentes.

El acto de presentación tuvo lugar la noche del pasado sábado en la Casa de la Cultura Municipal en un salón de actos abarrotado de público con la presencia de la senadora Inés Plaza, y del secretario provincial del PSOE, Juan Antonio Lorenzo Cazorla.

El alcalde presentó a los componentes de su candidatura, personas del núcleo urbano y de diferentes barriadas “elegidas para un proyecto de desarrollo social “que solo un grupo progresista como el PSOE puede llevar a cabo”, porque aseguró “somos un pueblo libre de ataduras e independiente que progresa por encima de la media gracias a la gestión socialista de todos estos años”. “Escuchar a las personas y resolverle los problemas va a ser nuestra prioridad en esta legislatura; nadie conoce mejor las necesidades del pueblo que sus propios habitantes, junto a los que desarrollaremos un plan serio de trabajo muy ambicioso para los próximos cuatro años”, anunció Martínez Domene.

El alcalde adelantó, a grandes pinceladas, su proyecto de pueblo para los próximos cuatro años, “porque sabemos qué recursos tiene el ayuntamiento y qué recursos precisa para su desarrollo social; para que Serón siga creciendo y siendo referente, en nuestra comarca y provincia”.

Martínez Domene anunció que el Consistorio tiene prevista la creación de un servicio de lavandería y de comida a domicilio; explicó que ya ha iniciado los trabajos para la creación de un centro de formación profesional dual; adelantó que el centro de educación infantil (guardería), tendrá carácter gratuito para los más pequeños; destacó el incentivo a la natalidad de 500 euros para los nacidos en Serón o recordó la construcción de una nueva depuradora “muy necesaria en el pueblo, que ya el Ayuntamiento solicitó a la Junta de Andalucía en 2021 con la abstención del Partido Popular”.

El nuevo equipo de Gobierno resultante de las elecciones creará una Concejalía de Juventud, según expresó el actual regidor si es reelegido, creará una Escuela de Música en Edificio Público ya propiedad del consistorio, llevará a cabo numerosos aparcamientos públicos (más de 200), en diferentes zonas del municipio ya programadas; remodelará y trasladará el embalse de ‘La balsa de la Tía Portala’ en acuerdo con la comunidad de Regantes de la ‘Fuente Liar’ para utilizarlo como espacio público o llevará a cabo un proyecto de rehabilitación de los antiguos lavaderos públicos con la inclusión de 30 aparcamientos en la calle que sube desde la iglesia al barrio de Bacares. El alcalde también invitó a los vecinos a conocer el Plan Estratégico de Dinamización y Sostenibilidad Turística, aprobado hace unos meses también sin el apoyo de los populares de Serón, explicó que van a hacer una modificación de créditos para incluir una partida destinada a la rehabilitación de vivienda por cuatro años. La recuperación de casas se sumará al Plan de Vivienda programado para esta legislatura.

Entre los planes que anunció el alcalde también se incluye el ‘Camino del minero o los engrasadores’; un proyecto turístico que ya se ha presentado a los Fondos Europeos que irá desde Serón hasta Las Menas con pasarelas colgantes y para la que ya hay empresas que quieren gestionarlo. El regidor recordó en su intervención que desde el Ayuntamiento se solicitó a la Junta de Andalucía la cesión de edificios del antiguo poblado minero.

Juan Antonio Lorenzo Cazorla, por su parte, explicó que el proyecto del PSOE en Serón, “siempre ha sido un proyecto social, de pueblo, de gente que ha querido quedarse a vivir en Serón y sacarlo adelante”.

El secretario provincial del PSOE subrayó que “la gente de este pueblo sabe claramente identificar quien tiene la capacidad de sacar adelante el futuro del pueblo y quien no la tiene o la tiene menos; algunas personas no entendieron nunca nuestro proyecto social; no concibieron que nuestro proyecto no era una ambición política; afortunadamente la mayoría de vecinos sí lo han entendido y nos han dado la confianza un año detrás de otro, una legislatura detrás de otra”, expuso.

Lorenzo Cazorla recordó, para finalizar, que Serón siempre se ha mantenido firme ante las “injerencias” del Partido Popular y las presiones que ha pretendido ejercer desde la Diputación o la Junta de Moreno Bonilla. “Pese a todo, la derecha nunca ha conseguido doblegar la voluntad de los vecinos, que históricamente han apoyado los proyectos del Partido Socialista”, ha apostillado.