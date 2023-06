Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Gérez asume los resultados del PSOE en Vera y renuncia a su acta

martes 06 de junio de 2023 , 14:49h

Martín Gérez, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Vera (Almería), ha anunciado que renunciará a su acta de concejal para la próxima corporación municipal al no sentirse "respaldado" por los electores en los comicios del 28 de mayo, en los que su partido obtuvo solo dos ediles, frente a los cinco que tenía en la anterior legislatura.

Gérez, que ya fue candidato socialista en 2019 y que es secretario general de la agrupación local y secretario de Economía y Transición Justa de la ejecutiva provincial del PSOE, ha comunicado su decisión a través de sus redes sociales, donde ha expresado su decepción por los resultados electorales y ha deseado suerte al nuevo equipo de gobierno del PP, que logró la mayoría absoluta con diez concejales.

"Los resultados no me han dado en ningún caso la confianza mayoritaria del electorado a la que aspiraba, por lo que no me considero respaldado para continuar presente otros cuatro años en el Ayuntamiento, y creo además que es momento de que nuevas personas me sustituyan", ha escrito Gérez, que ha asegurado haber meditado "serenamente" su renuncia junto con sus compañeros.

El candidato socialista ha criticado duramente la forma de gobernar del PP en Vera, al que ha acusado de "apropiación desvergonzada de lo público", "abuso de poder", "despilfarro", "amiguismo", "penumbra", "desigualdad" y "postureo". Por el contrario, ha defendido las propuestas del PSOE basadas en la "transparencia", la "participación ciudadana", la "eficiencia", la "sostenibilidad", el "desarrollo económico" y la "justicia social".

Gérez ha manifestado su deseo de que Vera se convierta en un referente provincial de progreso y ha agradecido el apoyo y los votos recibidos durante la campaña. Asimismo, ha animado a los grupos de la oposición, entre los que se encuentran UCIN con cuatro concejales y Vox con uno, a realizar una labor de fiscalización y control al gobierno municipal y a plantear alternativas que mejoren la gestión política del Ayuntamiento.