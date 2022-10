Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Manuel Rueda y Aguilar Cisneros vencen la Subida del Mármol lunes 31 de octubre de 2022 , 08:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia 124 pilotos y más de 25.000 espectadores en la prueba automovilista almeriense más veterana de Andalucía

Concluye una de las ediciones más épicas de la Subida del Mármol de Macael. El municipio almeriense acogió desde este viernes y hasta hoy domingo la undécima prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Montaña 2022 en nueva cita automovilística que pasará de nuevo a la historia por récord de público y de participantes.

Con una lista de autorizados de más de 120 pilotos, en turismos el piloto malagueño Manuel Rueda con Peugeot 308 volvía a sumar una nueva victoria en el regional de montaña, la tercera consecutiva tras las logradas en Berja y Vejer, y se afianza en los puestos altos de la tabla clasificatoria. En monoplazas, el también malagueño Francisco Aguilar Cisneros sumó otro triunfo esta temporada al volante de su Radical PR6 mientras que en car- cross la primera plaza del podio fue para el cordobés Javier Avilés con MV-Racing Pro SP2. La competición arrancaba en la tarde del viernes con una manga de exhibición que congregó a más de 1.500 espectadores en el centro del municipio y ya el sábado por la mañana se daba luz verde a la primera de las mangas de entrenos oficiales. En esta primera pasada tanto Rueda como Aguilar Cisneros y Avilés, vencedores a la postre de la general, hicieron los mejores cronos en el tramo, de 4,3 kilómetros y de paso levantaron el entusiasmo a los espectadores, colocados masivamente en las gradas naturales de las canteras del mármol.

En la segunda tanda de entrenos, nuevamente Rueda fue el más rápido de los carrozados, lo mismo que Juan Salvador en monoplazas y Clemente Simón entre los car-cross. Ya en la primera manga oficial, el scratch fue para Jose Carlos Ropero Vargas, con Mitsubishi Lancer Evo. El vigente subcampeón de Andalucía de la especialidad, fue tan sólo 48 milésimas de segundo más rápido que Rueda y 4,4 segundos más que el marbellí y vigente campeón, Christian Broberg, con Ginetta G50. En monoplazas Aguilar Cisneros marcó el mejor tiempo frente al cronómetro, y aventajó en 3,3 segundos a Juan Salvador y en más de 12 segundos a Antonio de los Ríos. Por su parte Avilés volvía a dejar sin opciones a sus perseguidores: Salvador Vilches y Juan Camacho a más de 2 segundos respectivamente. Ya el domingo, en la segunda jornada de una competición marcada por las altas temperaturas, los pilotos salían a por todas en la lucha por la victoria, conscientes de la necesidad de sumar puntos cuando tan solo restan dos pruebas para concluir el campeonato. En la primera manga de entrenos y tercera de la prueba Broberg impuso su autoridad y se llevó el scratch, seguido de Ropero y de Clemente Hatero con un Rueda con problemas que sólo pudo ser noveno. En esta ocasión el mejor de los monoplazas fue Juan Salvador, a +3,5 segundos de José Manuel Hidalgo con Bango-B49 y a+3,8 segundos de Aguilar. Lo propio hizo en car-cross Clemente Simón con Speed Car-Extreme, por delante de Avilés y de Santiago Carmona. En la segunda subida oficial de nuevo Broberg se impuso en los tiempos a tan sólo 5 milésimas de segundo del almeriense Clemente Hatero con Porsche 991, con Ropero y Rueda tercero y cuarto en la manga, mientras que en monoplazas y en car-cross nuevamente Aguilar y Simón imponían su ley. En la última subida, en turismos Rueda volvía a ser el vencedor acompañado de Clemente Hatero y de José Carlos Ropero, si bien la regularidad del malagueño durante toda la prueba le valdría para la victoria final con un mejor registro final de 5:39,7. La victoria en esta última pasada le valdría igualmente a Aguilar Cisneros para llevarse de nuevo el triunfo entre los monoplazas con un crono global de 5,20,3; de idéntica manera que ocurría con Javier Avilés que también vencía en la general con 5;33.7. Podios generales De esta forma el podio final en turismos quedó de la siguiente manera: primer clasificado Manuel Rueda (Teo Martin Motorsport), segundo Miguel Ángel Clemente Hatero (Escudería del Mármol) y tercero José Carlos Ropero (CD Heads Racing Team). En monoplazas el cajón lo completaron Francisco Aguilar (Motor Club Alcalá la Real) en primera posición, seguido de Juan Salvador (Automovil Club de Almería) en segunda plaza y de José Manuel Hidalgo (CD Quintano Sport) en tercera. Y en car-cross, Javier Avilés (Escudería Doble 30) fue primero, Clemente Simón (Escuderia del Mármol) segundo y Santiago Carmona (Escudería Doble 30) tercero. El trofeo al mejor piloto senior de la prueba fue para Manuel Maldonado (Automovil Club de Almería) con Porsche 997; mientras que el mejor junior fue Ángel Viñolo (Escuderia Valle del Andarax) con Speed Car GT1000. En cuanto a la copa provincial de automovilismo `Trofeo Diputación de Almería 2022´ la victoria fue para Juan Salvador como primer clasificado, seguido de Clemente Simón en segunda posición y Miguel Ángel Clemente en tercera. La próxima cita del CAM´22 tendrá lugar en Castellar de la Frontera (Cádiz) los próximos 12 y 13 de noviembre.

