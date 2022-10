Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Detenidos los tripulantes de un pesquero argelino por traer 29 personas irregulares lunes 31 de octubre de 2022 , 08:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las mafias buscan de forma permanente nuevos modus operandi y nuevos métodos para desarrollar su actividad, consiguiendo en este caso embarcar a un mayor número de personas por las características de la embarcación El pasado 20 de octubre por operadores del centro de mando y control de la comandancia de Almería se detecta a una embarcación que se dirige a un punto de la costa frente a la localidad de Carboneras. La patrullera “Danubio 10” del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de la comandancia de Almería, así como patrullas de seguridad ciudadana son activadas para la inspección de la embarcación que resulta ser un pesquero de bandera argelina. La embarcación es tripulada por cuatro personas que han desembarcado al menos a 29 personas en la playa de los muertos (Carboneras), entre las que se encuentran 3 mujeres y 5 menores, todos de nacionalidad argelina. Las mafias buscan de forma permanente nuevos modus operandi y nuevos métodos para desarrollar su actividad, consiguiendo al emplear una embarcación de estas características embarcar a un mayor número de personas, lo que genera mayor riesgo para dichas personas. Las diligencias instruidas junto a las cuatro personas detenidas, se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Vera (Almería), que decreta el ingreso en prisión para todas ellas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.